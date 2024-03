ensonhaber.com

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Reklam Kurulu tüketiciyi aldatıcı reklam ve faaliyetlere 17 milyon lira ceza kesti.

Reklam Kurulu'nun 12 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen 343 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısının ana gündem konusunu elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları oluşturdu.

17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası

Toplantıda gündeme alınan 134 dosyadan 119'u mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezaları ile birlikte toplam 17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu internet alışveriş sitelerinin üyelik şartlarını mercek altına aldı

Ticaret Bakanlığı açıklamasında Reklam Kurulu'nun internet alışveriş sitelerinin üyelik şartlarının mercek altına alındığını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

Dijital Tüketicinin Korunması Projesi kapsamında hazırlanan araştırma raporunda bahsedildiği üzere, dijital mecralarda her iki tüketiciden birinin kişisel verilerini paylaşma konusunda endişeli olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca internet üzerinden alışveriş yaparken 'devam etme koşulu' olarak sunulan 'üye olma' ve 'elektronik ileti onayı'nı her 10 tüketiciden 7'sinin kabul etme eğiliminde olduğu, çerezler konusunda ise her 10 tüketiciden 4'ünün kabul etmeme eğiliminde olduğu gibi çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır.