Restoran rezervasyonlarında yeni dönem başladı

Restoranlara rezervasyon yaptırıp haber bile vermeden gitmeyenlerin sayısı artıkça işletmeler de kendi önlemlerini devreye soktu.

Dünyada uygulanan ancak bizde benzerleri görülmeyen uygulamada, restorana rezervasyon yaptıranlardan ön ödeme alınıyor. Böylelikle bir hazırlık yapıldığında zararın karşılanması amaçlanıyor.

Koronavirüs salgını sırasında en çok zorlanan restoranların yeni zararlara tahammülleri yok.

Rezervasyonlarda kapora uygulaması yaygınlaştı

AA'nın haberine göre, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, son dönemde rezervasyon iptallerinde artış yaşandığını belirterek, "Hem esnafı zor durumda bırakan hem de gıda israfına yol açan bu iptaller nedeniyle rezervasyonlarda kapora uygulaması yaygınlaşmaya başladı." dedi.

Bingöl, son dönemlerde sıkça görülen rezervasyon iptallerinin Ramazan ayıyla birlikte artışa geçtiğini kaydederek, bu durumun esnafı zor duruma soktuğunu söyledi.

Koronavirüs salgını döneminde uzun süre kapalı kalan restoranların artık boş masa bırakmak istemediğini anlatan Bingöl, rezervasyon yapıp gelmeyen, gelmediği halde haber dahi vermeyen müşteriler nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını ifade etti.

"Ramazan'da esnaf zor durumda kaldı"

Bingöl, lokanta, restoran ve benzeri işletmelerde rezervasyon iptallerinin özellikle Ramazan'da esnafı zor durumda bıraktığını kaydederek, "İşletmeci, iftarda yer olmadığı için başka müşteriyi kabul etmiyor. Sonra akşam bir bakıyor bazı masalarda rezervasyon var ancak gelen yok. Müşteri haber dahi vermemiş. Bu ciro kaybına da neden oluyor." diye konuştu.

"Gıda israfına da yol açıyor"

Ramazan Bingöl, aynı zamanda gelmeyen müşteri için hazırlanan masadaki ürünlerin de israf olabildiğini belirterek, "Hem esnafı zor durumda bırakan hem de gıda israfına yol açan bu iptaller nedeniyle rezervasyonlarda kapora uygulaması yaygınlaşmaya başladı. Dünyada yaygın olan bu uygulama Türkiye'de sınırlı restoranda vardı. Artık yaygınlaşmaya başladı. Boş masa görmeye tahammülümüz yok çünkü. Maliyetlerin artışı da bu uygulamanın yaygınlaşmaya başlamasında etkili oldu." dedi.