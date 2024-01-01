Reuters anketi sonuçlandı: Enflasyonun aralıkta yüzde 3,1 artması bekleniyor

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Kasım 2023'te yıllık yüzde 61,98 artış göstermişti.
Reutes'in anketine katılan 9 ekonomiste göre, aralık ayında TÜFE'nin aylık yüzde 3,1, yıllık ise yüzde 65,1 artması bekleniyor.
Aralık ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 64,1 ila yüzde 65,8 arasında yer aldı.
Aylık enflasyonda tahminler yüzde 2,5 ila yüzde 3,6 bandında bulunuyor.
2024 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 42,85
Aynı ankette enflasyonun 2024 sonunda yüzde 42,85'e düşmesi de beklentiler arasında yer alıyor.
Reuters anketinde 2024 yılsonu enflasyon tahmin medyanı yüzde 42,85 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 40 ila yüzde 45 bandında yer alıyor.
"Doğalgaz kullanımı enflasyonu körükleyecek"
Ekonomistler, kış aylarında gıdanın yanı sıra konutta doğalgaz kullanımının artışının da TÜFE'ye yukarı yönlü etki edebileceğini söyledi.
TCMB raporuna göre enflasyonun zervesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporu ve piyasa tahminleri TÜFE'nin Mayıs 2024'te yüzde 70-yüzde 75 bandında zirve yapacağını gösteriyor. TCMB gelecek yıl sonunda enflasyonun yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor.
Enflasyon onahı 3 Ocak 2024'te Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da açıklanacak.
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