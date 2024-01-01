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Reuters anketi sonuçlandı: Enflasyonun aralıkta yüzde 3,1 artması bekleniyor

Reuters anketi sonuçlandı: Enflasyonun aralıkta yüzde 3,1 artması bekleniyor Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklanmadan önce Reuters'in düzenlediği anket yayınlandı. Buna göre aralık ayı aylık ve yıllık tahminlerin yanı sıra 2024 yılı sonu tahmini aktarıldı.