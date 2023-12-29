Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,19 oldu TÜİK, aralık ayı enflasyon verisini 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak. Veri açıklanmadan önce ekonomistlerin beklenti anketi paylaşıldı.

AA

Aralık ayı enflasyonu; 6 aylık enflasyon farkını belirleyeceği için memur maaşları, memur emeklileri SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarını yakından ilgilendiriyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık olarak yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.

Aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,90-yüzde 3,60 aralığında

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkması bekleniyor

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Bu beklentiler memur ve emeklilerinni maaş hesapları ile uyumlu gözüküyor.

2024 sonu yıllık enflasyon beklentisi: Yüzde 42,39

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)