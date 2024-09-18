Rize'nin Ayder balında hasat mesaisi başladı Coğrafi işaret tesciline sahip Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda bal hasadının başlaması üreticileri hareketlendirdi. Ayder balından bu yıl daha çok verim alınması beklenirken, kilosunun da 3 bin liradan satılacağı hesaplandı.

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AA

Karadeniz'in bereketli doğasında bal üretimi sezonunda sona geliniyor.

"Rize" denilince ilk akla gelen turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, bal üretiminde de aktif rol oynuyor.

Ayder balı, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca Nisan 2022'de coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Coğrafi işaretle birlikte daha çok rağbet gören Ayder balında bu sezon hasat başladı.

KİLOSU 3 BİN LİRA

Hasadın başlamasıyla birlikte Hacettepe Üniversitesi'nde yapılacak tahlilin ardından balın kilogramının 3 bin liradan satışa sunulacağı belirtildi.

YAYLADA 100'E YAKIN ÜRETİCİ BULUNUYOR

Ayder Kaplıca ve Aşağı Şimşirli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Yaşar, Ayder balının bölgede 1.900-2 bin 300 rakım arasında, 100'e yakın arıcı tarafından yaklaşık 1.000 kovanda üretildiğini söyledi.

"BU YIL 5 TON BAL ALACAĞIZ"

Ayder balına yoğun talep olduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu:

Geçen yıl 2 ton civarında bal ürettik, bu yıl 5 ton civarında bal olacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıldan balımız kalmadı. Bal sağımına başladık. Emeğimizin karşılığını alıyoruz.

"BAL ORMAN YOLU PROJESİ" ONAYLANDI

Yaşar, Ayder balı rekoltesini artırmak için "Bal Orman Yolu Projesi"ni hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

Projemiz onaylandı. Bu yolu bir yıl içerisinde gerçekleştirerek bal rekoltesini daha yukarlara çıkarmayı hedefliyoruz. Ayder'de endemik bitki türü fazla. Bölgede çok çeşit çiçek var. Bundan dolayı Ayder balı değerli. Buraya gelen ziyaretçilerimiz Ayder balından yesinler.

"COĞRAFİ İŞARETTEN SONRA BAL DAHA ÇOK RAĞBET GÖRMEYE BAŞLADI"

Hacettepe Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile ortak çalıştıklarını dile getiren Yaşar, coğrafi işaretin ardından güvenin arttığını ve balın daha çok rağbet görmeye başladığını söyledi.

"BU SENE KARA KOVAN BALI İYİ"

Arıcılıkla uğraşan 65 yaşındaki Ömer Vatandaş ise kara kovan balı üreticiliği yaptığını belirterek, "Tamamen doğal bir bal. Kovanın içine mum koyulmaz. Kara kovan arıcılığı yapan çok az. Bu sene kara kovan balı iyi. Arıcılık zor. İlgi isteyen bir iş." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)