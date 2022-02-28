Ruble yaptırımların etkisiyle çakıldı

Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'nın para birimi ruble, savaşın ilk gününden itibaren düşüşünü aralıksız sürdürürken yaptırımlar sonrası ağır darbe aldı.

Rusya'nun para birimi, savaşın ilk günlerinde piyasaların kapanması ve finans dünyasına yapılan yaptırımlarla değer kaybetmeye başlamıştı.

Batılı devletlerin Ukrayna'nın işgaline karşılık olarak Rusya'ya yeni ekonomik yaptırımlar başlatacaklarını açıklamasının ardından ruble yüzde 30 değer kaybederek yeni bir rekor kırdı.

RUS BANKALARI SWIFT ÖDEME LİSTESİNDEN ÇIKARTILDI

Yaptırımlar arasında bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması da bulunuyor. ABD ve müttefikleri, karşılık olarak bazı Rus bankalarını uluslararası SWIFT ödeme sisteminden çıkarma kararı almıştı.

HAFTANIN İLK GÜNÜNDE RUBLE ÇAKILDI

Rusya’nın Ukrayna’ya dönük askeri müdahalesi nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerinin uyguladığı finansal yaptırımların ardından haftanın ilk işlem gününde ruble çakıldı.

RUS RUBLESİ OFFSHORE İŞLEMLERDE YÜZDE 30 GERİLEDİ

Batılı ülkelerin Rusya’yı swift sisteminden çıkarma kararı alması sonrası Rus rublesi, offshore işlemlerde yüzde 30 geriledi. Geçtiğimiz haftayı 83 seviyesinden kapatan dolar/ruble kuru 108 seviyesine yükseldi.

Ruble, şubat ayında en kötü performans gösteren gelişen piyasa para birimi oldu.

Ayrıca Moskova Borsası, bugün normalden yaklaşık üç saat sonra döviz ve para piyasası ticaretine başlayacağını açıkladı.

RUSYA MERKEZ BANKASI'NIN ATACAĞI ADIMLAR BEKLENİYOR

Rusya Merkez Bankası’nın uluslararası varlıklarını dondurmak da atılacak adımlar arasında bulunuyor ve önümüzdeki günlerde yaptırımın uygulanması bekleniyor.

RUSYA MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINI YÜZDE 20'YE ÇIKARDI

Rusya Merkez Bankası faiz oranını yüzde 20'ye çıkardığını açıkladı. Faizin, Ruble'deki değer kaybını ve enflasyon riskini dengelemek için artırıldığı belirtildi. Merkez Bankası'nın faiz kararından önceki faiz oranı, yüzde 9,5'ti.

Bugün 1 ruple 0,17 Türk Lirasından, 0,012 dolardan ve 0,011 eurodan işlem görüyor.