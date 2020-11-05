Ruhsar Pekcan: Garanti belgeleri ve servis fişleri elektronik ortamda sunulabilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişlerinde elektronik döneme geçildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetler ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmelikleri'nde yapılan değişiklikleri değerlendirdi.

Bakan Ruhsar Pekcan, mevcut düzenlemelere göre ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından hazırlanan garanti belgeleri ile servis istasyonlarınca satış sonrası hizmetler kapsamında verilen teslim belgeleri ve servis fişlerinin imzalı ve kaşeli olarak kağıt üzerinde tüketicilere verildiğini hatırlattı.

MAĞDURURİYET YAŞANIYOR

Bakan Pekcan, satın aldığı ürünün garanti belgesini veya servis fişini kaybeden tüketicilerin uyuşmazlık söz konusu olduğunda mağduriyetler yaşayabildiğini belirtti.

Bunun firmalar açısından da bürokrasiye ve maliyete neden olduğunu anlatan Pekcan, diğer taraftan içinde bulunulan pandemi döneminde kağıt üzerinde belge uygulamalarının temas riskini de artırdığını söyledi.





GARANTİ BELGELERİ VE SERVİS FİŞLERİNDE 'ELEKTRONİK' DÖNEM

Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlayan yasal altyapıyı hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, yönetmelik değişikliğiyle yapılan düzenlemeleri şöyle aktardı:

"Yeni dönemde garanti belgeleri ile ürünün servis istasyonuna teslim edildiğinde verilen teslim belgeleri ve servis istasyonunca düzenlenen servis fişleri kalıcı veri saklayıcısıyla elektronik ortamda tüketicilere verilebilecek. Tüketicinin talep etmesi halinde bu belgelerin yazılı ve basılı olarak verilmesi zorunlu olacak. Elektronik ortamda verilen söz konusu belgelerde imza ve kaşe şartı aranmayacak. Mevcut uygulamada olduğu gibi elektronik ortamda verilen belgelerde de belgenin tüketiciye verildiğine ilişkin ispat yükü ürünün satıcısında olacak. Servis fişleri ve teslim belgelerinin tüketiciye verildiğine ilişkin tüketiciden yazılı olarak veya elektronik ortamda onay alınacak. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonunda olacak.”

GARANTİ BELGESİYLE SATILMASI ZORUNLU ÜRÜNLER

Garanti belgesiyle satılması zorunlu ürünler listesinin de Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde geçtiğimiz şubat ayında yapılan değişikliklere uyumlu olacak şekilde revize edildiğini anlatan Pekcan, “Bu kapsamda tablet, drone, elektrikli kaykay, akıllı saat ve bileklik, görme engelliler için kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, yat, akıllı ev ve otomasyon sistemi gibi ürünlerin de garanti belgesiyle satılması zorunlu hale getirildi.” dedi.

