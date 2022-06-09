Rus e-ticaret sektörü Türk ürünlerini pazarlama çabasına girdi

Rus e-ticaret sektörü, savaşla birlikte kendisine Türk ürünleri ile çıkış arıyor.

E-ticaret, ulaştığı geniş ağ ve teknolojiden aldığı destekle savaş dinlemiyor. Rusya'da faaliyet göstere bir e-ticaret platformu da çalışmalarını sürdürürken, sitesinden pazarlayacağı ürün tedariki konusunda Türk sanayicileri ile temasa geçti.

Rusya’dan ayrılan çeşitli yabancı markalar nedeniyle yeni fırsatlar açıldı. Rusya-Ukrayna savaşının tedariki zorlaştırması ve ürünlerin lojistiği aşamasında Türkiye'den destek almak üzere temaslarını başlattığını bildirildi.

Rus e-ticaret platformunun Direktörü Stepan Gusamov, Türkiye’de bir ofis açtıklarını ve çok sayıda şirketle temasa geçtiklerini hatırlatarak, Rus e-ticaret sektörünün Türk ürünlerini beklediğine dair açıklama yaparak, çalışmaları aktardı.

"Türk sanayisi, tekstilden teknolojiye birçok alanda meşhur"

Gusamov, Türk sanayisinin tekstilden teknolojiye birçok alanda meşhur olduğunu belirterek “Burada önemli bir sinerji görüyoruz. Odak noktamız Türk ürünlerini Rus pazarına getirmek.” dedi.

2021'de 6 milyar dolar ciro elde edildi

Geçen yıl 6 milyar dolar ciroyla Rus pazarında önemli bir e-ticaret oyuncu olduğuna işaret eden Gusamov, “Rusya’da oldukça büyük bir perakende sektörü var, Avrupa’da İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’nın ardından 5’inci sıradayız. 140 milyon kişiyle de oldukça büyük bir nüfusa sahibiz.” diye konuştu.

E-ticaret sektörü yeni ekonomik şartlara uyum sağlıyor

Gusamov, “Ciromuzun yaklaşık yüzde 70'ini satıcılarımızın satışları oluşturuyor. Yani bir yandan da satıcılar uyum sağlıyor. Genel olarak piyasa bu şeylere nasıl uyum sağlayacağını biliyor. Özünde, çevrim içi bir pazarız ve pazar, pazar yasalarına göre yaşıyor.” dedi.

"Türk sanayisi birçok kategoride ünlü"

Rus pazarından ayrılan markaların yerine yenilerinin doldurduğunu kaydeden Gusamov, “Türk sanayisi birçok kategoride ünlü. Giyim, tekstil ve elektronik. Dolayısıyla burada önemli bir sinerji görüyoruz. Ülke çapında bulunan, zamanında teslimat oranı ile iyi bir istikrarlı teslimata sahip 19 bin satış noktasını, uzun yıllardır inşa ettiğimiz bu ağı Türk satıcıların hizmetine sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.