Petrol
113.47
1.38%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
478.706
-1.90%
BTXN Coin
14.15
7.11%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Rus Sberbank, Londra Borsası'ndan çıkmayı planlıyor

    Ukrayna ile savaş halinde olduğu için uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeni ile mağduriyet yaşayan Rusya'nın en büyük bankası Avrupa'daki finans dünyası için önemli bir karar verdi.
    • 18.05.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus Sberbank, Londra Borsası'ndan çıkmayı planlıyor

    Ukrayna’daki savaş nedeniyle yaptırımlara boğulan Rusya’nın en büyük bankası Sberbank da Londra Borsası'ndan çıkmayı planladığını duyurdu.

    Sberbank, kararını Londra Borsası'na bildirdi

    Sberbank, Londra Borsası'ndan çıkması ile ilgili yaptığı açıklamada, mevduat makbuzlarının dolaşımını durdurma niyetini kuruma ilettiğini belirtti.

    AA'nın haberine göre açıklamada, bankaya ait mevduat makbuzlarının, Sberbank’a ait hisselerle 30 gün içerisinde 1’e 4 oranında değiştirilebileceği belirtildi.

    Rus Sberbank, Londra Borsası ndan çıkmayı planlıyor #1

    Rus bankaları yaptırım listesinde

    Batılı ülkeler, Sberbank da dahil çok sayıda Rus bankasını yaptırım listesine aldı.


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'daki asker uğurlamasında maganda kurşunu, genci yaraladı
    3. Sayfa

    Antalya'daki asker uğurlamasında maganda kurşunu, genci yaraladı

    Fiat Doblo fiyat listesi: Mayıs 2022 güncel Fiat Doblo Combi fiyatları
    Otomobil

    Fiat Doblo fiyat listesi: Mayıs 2022 güncel Fiat Doblo Combi fiyatları

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir