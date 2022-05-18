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- Rus Sberbank, Londra Borsası'ndan çıkmayı planlıyor
Rus Sberbank, Londra Borsası'ndan çıkmayı planlıyor
Ukrayna ile savaş halinde olduğu için uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeni ile mağduriyet yaşayan Rusya'nın en büyük bankası Avrupa'daki finans dünyası için önemli bir karar verdi.
- 18.05.2022 - 10:28
- Güncelleme : 18.05.2022 - 11:04
Ukrayna’daki savaş nedeniyle yaptırımlara boğulan Rusya’nın en büyük bankası Sberbank da Londra Borsası'ndan çıkmayı planladığını duyurdu.
Sberbank, kararını Londra Borsası'na bildirdi
Sberbank, Londra Borsası'ndan çıkması ile ilgili yaptığı açıklamada, mevduat makbuzlarının dolaşımını durdurma niyetini kuruma ilettiğini belirtti.
AA'nın haberine göre açıklamada, bankaya ait mevduat makbuzlarının, Sberbank’a ait hisselerle 30 gün içerisinde 1’e 4 oranında değiştirilebileceği belirtildi.
Rus bankaları yaptırım listesinde
Batılı ülkeler, Sberbank da dahil çok sayıda Rus bankasını yaptırım listesine aldı.