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Rus Sberbank, Londra Borsası'ndan çıkmayı planlıyor

Rus Sberbank, Londra Borsası'ndan çıkmayı planlıyor

Ukrayna ile savaş halinde olduğu için uygulanan ekonomik yaptırımlar nedeni ile mağduriyet yaşayan Rusya'nın en büyük bankası Avrupa'daki finans dünyası için önemli bir karar verdi.