Rus turistler 2024'te en çok Türkiye'ye seyahat etti

AA

Türkiye, 2024 yılını turizmde hedeflerin üzerine çıkıldığı ve hem ziyaretçi hem de gelir rekorlarının kırıldığı bir yıl olarak geride bıraktı.

Rusya Tur Operatörleri Birliğinin (ATOR) açıklamasında, ülkenin turizm sektörüne ilişkin 2024 değerlendirmelerine yer verildi.

RUSLAR GEÇEN YIL EN ÇOK TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ

Rus turistlerin 2024'teki yurt dışı seyahatlerinin önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 17,4 milyona çıktığı ve en çok Türkiye'yi ziyaret ettikleri bildirildi.

ZİYARETLERİN YÜZDE 38,5'İ TÜRKİYE'YE

Rus turistlerin yurt dışı seyahatlerini bildiren açıklamada, Türkiye'nin toplam seyahatlerde yüzde 38,5 payla zirvede yer aldığı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüzde 11,4, Çin'in yüzde 10,9, Tayland'ın yüzde 10, Mısır'ın ise yüzde 8,5 paya sahip olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'ye yapılan seyahatlerin söz konusu dönemde yüzde 6,3 artarak 6,7 milyona çıktığı bilgisi yer aldı.

REZERVASYONLAR YAZ SEZONUNDA YOĞUNLAŞMIŞTI

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği, ülkedeki yaz sezonuna yönelik Türkiye turu satışlarının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2 ila 2,5 kat arttığını bildirmişti.