Rusya açıkladı: Ekonomide soğuma başladı

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Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus ekonomisindeki soğuma sürecinin başladığını belirten bir açıklama yaptı.

Reşetnikov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BAZI SEKTÖRLER YAVAŞLADI"

Rus ekonomisinde büyümenin artık ön planda olmadığına işaret eden Reşetnikov, “Belirli sektörlerdeki yavaşlamanın yanı sıra şirketlerin siparişlerinde de düşüş görüyoruz. Para politikasındaki sıkılık da devam ediyor.” dedi.

Reşetnikov, Rus ekonomisinin geçen yıl kayda değer oranda büyüdüğünü ifade ederek, “Ancak, artık soğuma süreci başladı. Özellikle ana göstergelerdeki durum bunu doğruluyor.” diye konuştu.

EKONOMİ POLİTİKALARINI AÇIKLADI

Enflasyonu düşürürken, ekonomik büyümeyi ve makroekonomik istikrarı korumak için çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Reşetnikov, “Özellikle kamunun borçlanmasını kontrol altında tutarak, devlet şirketlerinin özel sektör yatırımlarını boğmamasını sağlıyoruz.” dedi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Rus ekonomisinin "yönetilebilir soğuma döneminde" bulunduğunu söylemişti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Geçen yıl yüzde 4 büyüyen Rus ekonomisinin, enflasyonla mücadeleye yönelik alınan önlemler nedeniyle bu yıl yüzde 1 ila 2 büyümesi bekleniyor.