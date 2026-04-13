Sarten Ambalaj’a 30 milyon dolarlık finansman

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), Sarten Ambalaj’ın Silivri, Çerkezköy, Karacabey, Manisa, Aliağa ve Gebze tesislerinde gerçekleştireceği makine ve ekipman yatırımıyla kapasite artışı projeleri için 30 milyon ABD doları tutarında finansman sağlayacak. 2 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeli sağlanacak bu finansmanla firma, plastik ve metal ambalaj üretim hatlarındaki verimliliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Bu finansmanla Sarten Ambalaj, mevcut makinelerini yenileyerek operasyonel verimliliği artırmak ve artan sipariş taleplerini karşılamak amacıyla yeni ekipman tedariki gerçekleştirecek. Proje planlamasına göre plastik üretim ekipmanları ağırlıklı olarak Aliağa OSB ve Gebze OSB’deki yeni tesislere; metal ambalaj ekipmanları ise Karacabey, Çerkezköy ve Manisa’daki fabrikalara kurularak üretim ekosistemine dahil edilecek.

Anlaşmaya dair değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, “Ülkemizin üretim gücünü temsil eden stratejik sektörlerde verimlilik ve teknoloji odaklı yatırımları finanse etmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Sarten Ambalaj’ın üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak bu yatırımla, küresel rekabet gücünü artırırken sürdürülebilir üretim hedeflerini desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Sarten Ambalaj’ın farklı bölgelerdeki tesislerinde gerçekleştireceği bu kapsamlı makine ve ekipman yatırımı, hem bölgesel kalkınmaya hem de sanayide dijital ve çevresel dönüşüme hizmet ediyor. Uzun vadeli finansman çözümlerimizle, paydaşlarımızın sürdürülebilir büyüme yolculuklarında yanlarında olmaya ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

ÜRETİM KAPASİTEMİZİ VE OPERASYONEL VERİMLİLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ

Sarten Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir ise anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:

TSKB ile gerçekleştirdiğimiz bu uzun vadeli finansman anlaşması, Sarten Ambalaj’ın sürdürülebilir büyüme ve verimlilik odaklı yatırım stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Farklı bölgelerdeki tesislerimizde hayata geçireceğimiz makine ve ekipman yatırımlarıyla hem üretim kapasitemizi artırmayı hem de operasyonel verimliliğimizi en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Ambalaj sektöründe artan talebe hızlı ve kaliteli şekilde yanıt verebilmek, küresel rekabette güçlü konumumuzu korumak ve ileri teknolojilere dayalı üretim altyapımızı geliştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu yatırımlar aynı zamanda dijitalleşme ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimize de önemli katkı sağlayacak.