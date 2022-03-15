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    Rusya Merkez Bankası bankalardan altın almayı durdurdu

    Rusya Merkez Bankası, vatandaşların artan fiziki altın talebi nedeniyle bankalardan altın almayı durdurduğunu açıkladı.
    • AA
    • 15.03.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 15:38
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    Rusya Merkez Bankası bankalardan altın almayı durdurdu

    Vatandaşları fiziki altın edinme çabasına girdiği için artan talep karşısında önlem almak isteyen Rusya Merkez Bankası, bankalardan altın almayı durdurdu.

    RUSYA'DA FİZİKİ KÜLÇE ALTIN ALIMINA YÖNELİK TALEP ARTTI

    Rusya Merkez Bankası, konu ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Ülkede fiziki külçe altın alımına yönelik talebin artığına işaret edilen açıklamada, söz konusu artışın, özellikle alımlarda KDV’nin iptal edilmesi nedeniyle yaşandığın kaydedildi.

    Rusya Merkez Bankası bankalardan altın almayı durdurdu #1

    KREDİ KURULUŞLARINDAN ALTIN ALIMI DURDURULDU

    Açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, vatandaşların talebinin karşılanabilmesi için 15 Mart’tan itibaren kredi kuruluşlarından altın alımını durdurmuştur.” ifadesine yer verildi.

    Rusya Merkez Bankası, 2014'ten bu yana Rusya'daki bankalar dahil fiziki altın alımını artırmıştı. Banka, koronavirüs salgını nedeniyle Mart 2020'de alımları durdurmuş, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla alımlara 28 Şubat'ta tekrar devam etmişti.


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