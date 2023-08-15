Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 12’ye yükseltti Rusya Merkez Bankası, para birimi rublenin dolar karşısında değer kaybını önlemek için olağanüstü toplandı ve politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye çıkarttı.

AA

Rusya Merkez Bankası, olağanüstü toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faizini artırma kararı verdi.

Rusya Merkez Bankası, Rus rublesinde yaşanan değer kaybının ardından düzenlediği olağanüstü toplantıda, politika faiz oranını yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye yükseltti.

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, bankanın, faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Politika faiz oranı 350 baz puan arttı

Toplantı neticesinde, politika faiz oranının 350 baz puanlık artışla yüzde 12’ye yükseltilmesi kararının alındığı ifade edilen açıklamada, kararın, fiyat istikrarına yönelik tehlikelerin sınırlandırılmasını hedeflediği kaydedildi.

Rusya'da fiyat artışı ve enflasyon baskısı yaşanıyor

Enflasyon baskısının arttığı ve yıllık enflasyon oranının 7 Ağustos itibarıyla yüzde 4,4 seviyesinde olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, fiyat artış hızının da arttığı belirtildi.

"İç talep artınca ithalat da yükseldi"

İç talebin üretim kapasitesini aştığı, bu durumun da ithalat talebini yükselttiği değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada, Rus rublesinin de bu nedenle değer kaybettiği kaydedildi.

Faiz oranına yönelik ilave kararların alınması bekleniyor

Açıklamada, bankanın 2024 için yüzde 4 seviyesinde bulunan enflasyon hedefine ulaşılması için faiz oranına yönelik ilave kararlar alabileceği vurgulandı.

Dolar/ruble paritesi

Dolar/ruble paritesi dün 28 Mart 2022’den bu yana ilk defa 100 seviyesini aşarken, Rusya Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantı yapacağını açıklamasının ardından 96 seviyesinin altına gerilemişti.