Rusya, petrol ticaretinde tavan fiyatı yasaklayacak

Başbakan Yardımcısı Novak, "Karar piyasaya aykırı" dedi. Kendileriyle piyasa şartlarında çalışan ülkelerle devam edeceklerini açıklayan Novak, yeni mekanizmalar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Moskova yönetimi, tavan fiyat uygulamasına karşı çıkıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Novak, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacaklarını belirtti.

Tavan fiyatı karşıtı açıklama

Rus yetkili, "Tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Tavan fiyat uygulamasının istikrarsızlığa, enerji kaynaklarının kıtlığına ve yatırımların azalmasına yol açabileceğini düşündüklerini belirten Novak, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmasına tepki gösterdi.

"Bizimle piyasa şartlarında çalışan ülkelere petrol satacağız"

Rusya'nın piyasa şartları doğrultusunda petrol satmaya devam edeceğini vurgulayan Novak, "Petrol üretimimizi azaltmak zorunda kalsak dahi, yalnızca bizimle piyasa şartlarında çalışan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satacağız." ifadesini kullandı.

"Karar piyasaya aykırı"

Tavan fiyat uygulamasının, piyasa kurallarını ihlal ettiğini anlatan Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, "Rus hükümeti, bu kararın piyasaya aykırı, verimsiz ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) tüm kurallarına aykırı bir araç olduğunu birçok defa vurgulamıştır." dedi.

Varil başına 60 dolar tavan fiyat

AB ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

AA'nın haberine göre, G7 ve AB ülkeleri, aynı zamanda 5 Aralık'tan itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulayacak.