Rusya, şap gerekçesiyle AB'den hayvancılık ithalatını yasakladı

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Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Rosselhoznadzor), şap hastalığının yayılma tehlikesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) bölgesinden hayvancılık ürünlerine ithalat yasağı getirildiğini bildirdi.

Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun kıtadaki şap hastalığına yönelik aldığı önlemlerin yetersiz bulunduğu belirtildi.

ŞAP HASTALIĞI YAYILMA TEHLİKESİ TAŞIYOR

Şap hastalığının yüksek direnç ve yayılma tehlikesine sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, 20 Ocak’tan itibaren AB'den tüm hayvancılık ürünlerine ithalat yasağı getirildiği bildirildi.

ALMANYA'DA SOSYAL HAYATTA DA TEDBİRLER ALINDI

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir manda sürüsünde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından 12 Ocak'ta Berlin'deki çocuk çiftlikleri, hayvanat bahçesi ve hayvan parkları şap hastalığı nedeniyle kapatılmıştı.

GÜNEY KORE DOMUZ ETİNE HOLLANDA İSE BUZAĞI İTHALATINA GEÇİCİ YASAK GETİRDİ

Güney Kore Tarım Bakanlığı, şap vakasının duyulmasının ardından Almanya'dan tüm domuz eti ithalatını yasakladı.

Güney Kore, Almanya'dan domuz eti ithalatını yasakladı. Hollanda, Almanya'dan buzağı ithalatını durdurdu. Hollanda ise Almanya'dan besi amaçlı buzağı ithalatını durdurdu.

DOMUZ ETİNE ŞAP TESTİ

Ayrıca 27 Aralık 2024'ten bu yana Güney Kore'ye teslim edilen tüm Alman domuz eti ürünlerine şap virüsü testleri yapılacak.

DOMUZ ETİNE KARANTİNA

Şu anda yaklaşık 360 ton Alman domuz eti için karantina incelemesi yapılması bekleniyor.