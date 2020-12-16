Rusya, Türkiye'den aldığı domates kotasını arttırmaya hazırlanıyor

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den alınan domates kotasını 200 binden, 250 bin tona yükseltilmesini teklif etti.

Dün Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Rusya Tarım Bakanlığı 2017 yılında getirilen domates kotasını artırarak 250 bin tona yükseltmeyi planlıyor.

GERİLİM KOTAYI GETİRMİŞTİ

Türkiye'nin Rusya'nın savaş uçağını düşürmesinin ardından iki ülke arasındaki gerilimin yaşanmış, Moskova'nın 2015 yılındaki ambargo kararının ardından 2017 yılında tekrar Rusya'ya ihracat vizesi alan domates ihracatçısının bu kez kotayla karşı karşıya kalmış ve yıllık 200 bin ton olan kota koymuştu.

Türk domates üreticisi kotanın arttırılmasını talep etmişti. Rusya, Türk gıda ihracatçıları açısından önemli bir pazar konumunda bulunuyor.