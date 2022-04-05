Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ihracata etkisi açıklandı

Rusya-Ukrayna savaşının ilk gününden bugüne tartıştığımız ihracata etkisi soruları yanıt buldu. Bu etkinin en fazla mart ayı rakamlarına yansıdığı belirtildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en büyük etkisini mart ayı ihracat rakamlarında gördüğünü, mart ayında, Rusya'ya ihracatta yüzde 42,1, Ukrayna'ya yüzde 81'lik düştüğünü belirtti.

Gülle, Rusya ve Ukrayna'ya ticaret ivmesinin yükselmesi için barışın beklendiğini belirtti.

RUSYA'YA İHRACAT GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 42,1 GERİLEDİ

Türkiye, Rusya'ya şubatta 435 milyon 866 bin dolarlık ihracat yaparken söz konusu rakam martta 252 milyon 380 bin dolara geriledi. Geçen ay Rusya'ya yapılan ihracat, bir önceki aya göre yüzde 42,1 gerilemiş oldu. Rusya'ya ihracat, geçen yılın mart ayına göre ise yüzde 39,9 düşüş kaydetti.

UKRAYNA'YA İHRACAT YÜZDE 81 DÜŞTÜ

Türkiye'den Ukrayna'ya ise 219 milyon 833 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken bu tutar martta 41 milyon 706 bin dolar oldu. İhracat, söz konusu dönemde yüzde 81 azaldı. Ukrayna'ya ihracat, geçen yılın mart ayına göre ise yüzde 79,9 düşüş gösterdi.

SAVAŞIN İHRACATA ETKİSİ MART AYINDA GÖRÜLDÜ

TİM Başkanı İsmail Gülle, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en büyük etkisini mart ayı ihracat rakamlarında gördüklerini söyledi.

Gülle, "Şubat ayında çok büyük etki görmemiştik ama mart ayına bakınca Rusya'ya ihracatta yüzde 40, Ukrayna'ya yüzde 80'lik düşüş söz konusu. Üç aylık baza yani ocak-şubat-mart toplamına baktığımızda Rusya'ya binde 5'lik düşüş var, yüzde 5'lik de Ukrayna'ya düşüş gözüküyor. İnşallah umut ediyoruz ki barış görüşmeleri işi bir noktaya getirir, dünya ticareti de bizim ticaretimiz de bu işten en az etkiyle devam eder." diye konuştu.

"RUBLE İLE TİCARETTE BAŞLANGIÇTAKİ TEDİRGİNLİK GEÇTİ"

İki ülke ticaretinde yürütülen para transferi çalışmasına açıklık getiren Gülle, şunları kaydetti:

"Kesilen faturalar dolar ve euro cinsindendi, onlar arasındaki parite karşılığında neyin karşılığını transfer edecekler, bunun sağlanması, bunun bağlantısının yapılması gerekiyor. Şu anda ruble ile gelen paraların bazı bankalarımızdan alındığını, ruble ile ticaretin gerçekleştiğini görüyoruz. Daha büyük volümlü, daha büyük ticaret için de bu düzenleme gerekiyor. Rubleyle ilgili başlangıçtaki tedirginliğin geçtiğini görüyoruz. Şu anda firmalarımıza gelen rublelerin bankalar tarafından alındığını, ticaretin devam ettiğini biliyoruz."

Türk Lirası üzerinden beyanname açılarak yapılan ihracatın arttığına da işaret eden Gülle, "Bunun yüzde 40'a yakın artışla 9,6 milyar lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yerel paralarla ticaret, ihracatımıza ciddi katkı sağlıyor. Yerel paralarla ticaretin artması ve genişlemesi Türkiye'nin ihracat hamlesi içinde önemli bir başlık." diye konuştu.