Rusya, uluslararası ödemeler sisteminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor Rusya'nın, Ukrayna ile girdiği savaşın ardından Merkez Bankası sorunlar yaşamış ve politika faizini hızlı artırıp, aynı oranda düşürmüştü. Rusya Merkez Bankası, yaşadığı olumsuzlukları tekrarlamamak için yeni kararlar aldı.

AA

Rusya Merkez Bankası, girdiği savaşın sonuçlarından arınmak ve kendisini kısıtlayan dünya ülkelerinden gelebilecek yine hamlelere tedbir almak için uluslararası ödemeler sistemi değiştirmeye ve dijital para birimlerini kullanmaya karar verdi.

"Uluslararası ödemeler sisteminde önemli değişiklikler yapıldı"

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Skorobogatova, uluslararası ödemeler sisteminde önemli değişikliklerin yaşanacağını açıkladı.

"Dijital rubleyle ilgili çalışmalar sürüyor"

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, dijital rubleyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"SWIFT sistemi devre dışı"

Dijital rublenin test edilip hazır hale geldiğinde uluslararası ödemelerde yeni fırsatlar yaratacağına işaret eden Skorobogatova, “Böylece dijital para birimleri sunan regülatörlerle doğrudan temas kurabileceğiz. Bu durumda SWIFT sistemini ise hiçbir şekilde dahil etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Uluslararası ödemeler sisteminde önemli değişikliklerin yaşanmasını beklediklerine işaret eden Skorobogatova, “Gelecekte, 5-7 yıl içerisinde, ulusal dijital para birimlerine dayanan tamamen farklı bir uluslararası ödeme sistemi göreceğiz." dedi.

Rusya Merkez Bankası SWIFT sisteminden çıkarılmıştı

Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası ve ülkenin önde gelen çok sayıda bankasına yaptırım uygularken, söz konusu bankalar mali mesajlaşma servisi SWIFT sisteminden de çıkartılmıştı.