Rusya'dan sermaye çıkışı yüzde 68 arttı

Rusya'dan sermaye çıkışı, 2020'nin ilk 10 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 68,2 arttı ve toplam 44 milyar 400 milyon dolara ulaştı.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkeden sermaye çıkışı 2020’nin Ocak-Ekim tarihleri arısında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 68,2 artarak 44 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

“SERMAYE ÇIKIŞI BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN KAYNAKLANDI”

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak bankacılık sektöründen kaynaklandığı belirtilerek, bankaların bu dönemde yurt dışındaki yükümlülüklerini yerine getirdikleri kaydedildi.

2019'DA RUSYA'DAN SERMAYE ÇIKIŞI AZALMIŞTI

Rusya'dan sermaye çıkışı, bugünkü tablonun aksine 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 57 azalarak 26 milyar 700 milyon dolara gerilemişti.