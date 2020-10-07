Rüzgar çıkınca Sinop'ta palamudun tane fiyatı 15 liraya yükseldi

Karadeniz'de sert esen rüzgar, balıkçıların avlanmasını engelleyip, palamut tezgaha daha az gelince, fiyatı da yükseldi. Balıkçılar, rüzgarlı havanın iki gün daha süreceğini belirtiyor.

Karadeniz'de sert esen rüzgarla birlikte avcılıkta yaşanan düşüş palamut fiyatlarını artırarak, tanesini 15 liraya kadar çıkarttı.

Sinop Abalı Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, bölgede rüzgarın hızının zaman zaman 20 kilometreye kadar çıktığını, sert esen rüzgarın avcılığı olumsuz etkilediğini ve birkaç gündür rüzgar sebebiyle avcılıkta düşüş yaşandığını belirtti.

"İKİ GÜN DAHA RÜZGAR SERT ESECEK"

Avcılığın azalması nedeniyle, palamudun tane fiyatının bir anda 15 lira seviyesine yükseldiğini söyleyen Tuncer, "İki gün daha rüzgarın bölgemizde sert esmesini bekliyoruz. Meteorolojik veriler bunu gösteriyor. Dolayısıyla avcılıkta yaşanan düşüş tezgahlara yansıyor. Bir süredir tanesi 5-10 liradan satılan palamut şu an 15 liraya kadar yükseldi. Belki bu 2 gün içinde daha da yükselecek." diye konuştu.