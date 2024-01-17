Safranbolu safranına AB'den coğrafi işaret tescili AB tescili alan ürünlerin arasına Safranbolu safranı da katıldı. Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 19'uncu ürünü olan Safranbolu safranı artık daha büyük pazarlarda boy gösterebilecek.

AA

Avrupa Birliği (AB) coğrafi tescilli ürünlerin sayısını artmaya devam ediyor.

Kendisine yurt dışında daha fazla pazar bulan ve değeri katlanan ürünler kervanına Safranbolu safranı da katıldı.

AB coğrafi tescil süreci devam eden 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün daha var.

Tescili TOBB Başkanı duyurdu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Safranbolu safranının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 19'uncu ürün

Safranbolu safranının, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 19'uncu ürünü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa Birliği’nden tescilli ilk baharatımız Safranbolu safranı oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)