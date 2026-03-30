Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı

Son dakika gelişmesi…

Belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının son adresi Uşak oldu.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Uşak, Ankara ile Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 4 kişinin daha Uşak'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bir otelin 902 numaralı odasında yakalandığı ve gözaltı sırasında yanında 21 yaşındaki Uşak Belediyesi çalışanı S.A. isimli bir kadın bulunduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri tamamlananların tamamının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

YALIM DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy, Salih Sönmez hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

TÜM TUTUKLANAN İSİMLER

Hakkında tutuklama kararı verilen 9 kişi şu şekilde sıralandı:

1-Özkan Yalım (Uşak Belediye Başkanı) - Rüşvet/ İrtikap / İhaleye fesat karıştırma

2-Halil Arslan (Uşak Belediye Başkan Yardımcısı) - Rüşvete Aracılık Etme

3-Hüseyin Yaman (Uşak Belediyesi Muhasebe ve Finansman Müdürü) - Rüşvete Aracılık Etme

4-Hasan Doğukan Kurnaz (Uşak Belediyesi Özel Kalem Müdürü) - Rüşvete Aracılık Etme

5-Murat Altınkaya (Uşak Belediyesi Makam Şoförü) - Rüşvete Aracılık Etme

6-Cihan Aras (Uşak Belediyesi personeli / T.B.M.M eski Danışmanı) - Rüşvete Aracılık Etme

7-İsmail Özçelik (Uşak Belediyesi personeli / Maden Mühendisi) - Rüşvete Aracılık Etme

8-Murat Baş (Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi) - Rüşvete Aracılık Etme

9-Mustafa Yalım Rüşvete Aracılık Etme