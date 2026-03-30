ABD'den özgürlüğün fotoğrafı: "No Kings" gösterilerine polis müdahalesi

Daha önce 15 Haziran 2025’te Trump’ın doğum gününde başlatılan ve ekim ayında ikinci kez gerçekleştirilen protestoların ardından, bu yılki gösteriler ülke genelinde geniş katılımla gerçekleşti.

Organizatörler, önceki protestolara sırasıyla 5 milyon ve 7 milyondan fazla kişinin katıldığını açıklamıştı.

50 EYALETTE 3 BİNDEN FAZLA NOKTADA GÖSTERİ

NoKings platformunun verilerine göre, ABD’nin 50 eyaletinde 3 bin 100’den fazla noktada düzenlenen protestolar için 9 milyondan fazla kişi kayıt yaptırdı. Başkent Washington’dan Los Angeles’a, New York City’den Chicago’ya kadar birçok büyük şehirde geniş katılım dikkat çekti.

Göstericiler bu yıl özellikle ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a yönelik askeri operasyonlarını protesto etti. “Krallara hayır”, “Savaşı durdurun” ve “Trump gitmeli” sloganları öne çıktı.

MERKEZ MİNNESOTA

Bu yılki eylemlerin merkezi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin protestolar sırasında iki ABD vatandaşını öldürdüğü iddialarıyla gündeme gelen Minnesota oldu.

Eyaletin başkenti St. Paul’de düzenlenen gösteri, NoKings platformu üzerinden canlı yayımlandı. Programa Bruce Springsteen, Jane Fonda ve ABD Kongre Üyesi Ilhan Omar gibi isimlerin katılması dikkat çekti.

SAVAŞ KARŞITI DÖVİZLER DAMGA VURDU

Başkent Washington’da sabah saatlerinde toplanan kalabalık, Memorial Köprüsü’nden Washington Anıtı’na yürüdü. Protestocular, özellikle 28 Şubat’tan bu yana İsrail ile birlikte İran’a yönelik saldırıları sert şekilde eleştirdi.

New York City’de ise gösteriler Central Park ve Columbus Circle’da başladı. Binlerce kişi, 7. Cadde üzerinden Times Square’a doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Ellerinde taşıdıkları pankartlarda “İran’da savaşı durdurun”, “Küba’ya ablukaya hayır” ve “Krallara hayır” gibi mesajlar yer aldı.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ DE GÖZALTINDA

Krallara Hayır gösterilerine polis müdahalesi sonrası birçok noktada göstericilere gözaltı işlemi uygulandı.

Göz yaşartıcı gazların kullanıldığı müdahalelerde yer yer orantısız güç kullanılırken, ABD'nin simge yapılarından Özgürlük Heykeli cosplayi ile alanda yerini alan bir kadın göstericinin gözaltına alınması ise ikonik anlara sahne oldu.