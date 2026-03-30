Vincenzo Montella: Bu kez Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'yla karşı karşıya gelecek.

Milliler, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da Slovakya'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçti.

Ay-yıldızlılar, müsabakadan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak.

Mücadelede 90 dakika berabere tamamlanırsa, Dünya Kupası'na gidecek takımı uzatmalar ya da penaltılar belirleyecek.

"DÜNYA KUPASI HAYALİMİZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kritik maçın öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella, sözlerine şu şekilde başladı:

Öncelikle 2,5 senenin özetini yapmak istiyorum. Öncelikli olan futbolcularımız, onlar gerçek adamlar! Büyük futbolcu olmadan önce, büyük adamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Çok kritik bir dönemde geldim. Kendi tarihi boyunca kendi evinde kaybetmemiş Hırvatistan'ı yendik. O günden itibaren oyuncular, bana her zaman, her şeylerini verdiler. Oynayan, oynamayan herkes savaşan bir grup oldu. Formalarının arkalarında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler. Bu ülkenin, bana kendinden biri gibi davrandığını da kalbimde taşıyorum. İlk günden bugüne kadar TFF'nin desteğini hissettim. Resmi maçlarda en yüksek puan ortalamasını sahipsem, bu bana verilen destek ile oldu. Dünyada saygı duyulan bir milli takım haline geldik. Uluslar Ligi'nde yükseldik, FIFA sıramalasın yükseldik. Herkese teşekkür ederim. Oyuncularımı kendi evlatlarım, ailem gibi hissediyorum. Sayın Hacıosmanoğlu'na teşekkür ederim. Uzun süredir hayalini kurduğumuz Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız.

"OYUNCULARIMA KARŞI DÜŞÜNCELERİM ASLA DEĞİŞMEYECEK"

Montella, sözlerine şöyle devam etti:

Kosova maçında sonuç ne olursa olsun, oyuncularıma karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. Onları hiçbir şeye değişmem

"KOSOVA HAK EDEREK BURALARA GELDİ"

Kosova'nın hak ederek buralara geldiğini söyleyen Vincenzo Montella, şu sözleri sarf etti:

Kosova hak ederek buralara geldi. Taktiksel olarak kurguları görüldü, çok net bir oyun ve fikir var. Bunu maç içinde görebiliyorsunuz. Final maçına çıkacağız. Biz de en iyi şekilde hazırlanarak, ne yapmak istediğimizi biliyorum.

"24 YILIN SORUMLUSU BU ÇOCUKLAR DEĞİL"

Son olarak 2002 yılında Dünya Kupası'na katılan milli takım hakkında Montella, şu ifadeleri kullandı:

Baskıyı herkes hisseder. Bu bir final. 24 yıldır gitmedik ama oyuncularımızın çoğu doğmamıştı. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız.

"GÜÇLÜ YÖNLERİNİ TÖRPÜLEMEK GEREKİYOR"

Montella, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Kosova'nın güçlü yönlerini törpülemek gerekiyor. Buna çalıştık. Kendi özelliklerimizi de ön plana çıkaracağız. Farklı bir maç olacak.

"HER ŞEYİ BAŞARABİLİRİZ"

Birliktelik vurgusu yapan Montella, şunları dedi:

Oyuncularımız yürekleriyle oynarken, bayrağımız altında herkesi birleştirdi. Neleri başarabileceğimize şahit olduk. Birlikte harekete edersek, her şeyi başarabiliriz.

"BİZİM TEK HEDEFİMİZ ŞU AN BU MAÇ"

Dünya Kupası'ndaki rakipler hakkında konuşan Montalla, şunları dedi:

Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize bakmadım bile. Avustralya, ABD, Paraguay ile ne yaparız diye düşünmedim. Sadece Kosova maçını düşünüyoruz. Paraguay'ın Yunanistan ile maçı vardı ama ekibimizden kimseyi göndermedik. Bizim tek hedefimiz şu an bu maç.

"TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Türk gibi hissettiğini söyleyen Montalla, şu açıklamayı yaptı:

Zorlayarak konuşmuyorum, gerçekten Türkiye'de çok iyi hissediyorum. Başkanımızla dostluğumuz çok iyi. Yarın farklı kararlar alırken de zorlanmayız. Kültürlerimiz çok yakın, ben de benzer şekilde büyüdüm. Türk gibi hissediyorum.

"DURUMA BAKACAĞIZ"

Zeki Çelik'in son durumu hakkında konuşan Montella, şunları dedi:

Zeki Çelik konusunda ilk maç riske girmek istemedik. Kosova maçı için de duruma bakacağız.