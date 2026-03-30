Hakan Çalhanoğlu: Ben hiçbir rakibi küçümsemem

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'yla karşı karşıya gelecek.

Milliler, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da Slovakya'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçti.

Ay-yıldızlılar, müsabakadan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak.

Mücadelede 90 dakika berabere tamamlanırsa, Dünya Kupası'na gidecek takımı uzatmalar ya da penaltılar belirleyecek.

"BEN HİÇBİR RAKİBİ KÜÇÜMSEMEM"

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kritik maçın öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kosovalı Muhabir, "Çek bir Letonya başlığı atılmış, Türkiye rakibini küçümsemiş ve elenmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 'Kazanamıyorsak gitmeyelim" dedi. Bu size baskı oluşturuyor mu?" sorusunu yöneltti.

Hakan Çalhanoğlu, "Herkesin bakışı farklıdır. Ben hiçbir rakibi küçümsemem. Inter olarak Bodo Glimt'e elendik. Başkanın bakış açısı farklıdır. Dünya Kupası'na bir maç kaldı. Kalite değil, kim daha çok kalbini ortaya koyarsa, o kazanacak. Biz bunun farkındayız ve hazırız." ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama Romanya, Kosova ve Slovakya... Bunları yenemedikten sonra da Amerika'ya da gitmeyelim yani" demişti.

"ÇOK GÜÇLÜLER"

Hakan Çalhanoğlu, "Kosova ile ilk maçımızı hatırlıyorum, ben de vardım. Çok güçlüler ve iyi oyuncuları var. Takdir etmek gerekiyor. Hocaları da iyi. Vedat Muriqi'yi tanıyorum. Como da oynayan oyuncu var. Arnavutça kelimeler biliyorum ama konuşmayayım. Yakın arkadaşlarım var, ben bir kelime söylemeyeyim." dedi.

"HEPSİ İYİ VE KALİTELİ"

Hakan, sözlerine şöyle devam etti:

Kosova'nın çok fazla tehlikeli oyuncusu var. Asllani var. Vedat kale önünde ve duran toplarda çok iyi. Juventus'ta Kenan ile oynayan oyuncuları çok iyi. Hepsini tek tek saymayayım, ayıp olur. Hepsi iyi ve kaliteli.

"TAKIMDA HAVA ÇOK İYİ"

"Takımla yapacağın konuşmaya hazırlandın mı? Ne hissediyorsun? Takımda son durum ne?" sorusunu Hakan şöyle yanıtladı:

Küçüklükten beri hayal ettiğimiz bir şey Dünya Kupası... 2002'de ağabeylerimiz başardı, biz onlarla büyük ve hayal kurduk. Şimdi maça ben çıkacağım ve son bir maç kaldı. Önceliğimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve milletimizi gururlandırmak. Hocamız ile 2,5 yılda ileriye çok önemli adımlar attık. Avrupa Şampiyonası güzel geçti. Takımda hava çok iyi. Çok motiveyiz. Baskıyı da hissediyoruz.

"KIŞKIRTMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

Hakan Çalhanoğlu, kışkırtmalar olduğunu ifade etti ve şunları dedi:

Dışarıdan bizi kışkırtmaya çalışanlar var, kulak asmıyoruz.

"ONLARIN TECRÜBESİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Hakan Çalhanoğlu, şu açıklamaları yaptı:

2002'de oynamış olan abilerimi aramızda görmek istiyorum. Tugay abi, Yıldıray abi, Alpay abi, İlhan abi, Bülent abi... Onlarla Amerika'ya gitmek istiyorum. Biz bir olursak daha iyi bir tablo ortaya çıkar diye düşünüyorum. İnşallah sesim duyulursa onları aramızda görmek istiyorum. Çünkü bizim onların tecrübesine ihtiyacımız var. Güzel bir tablo olur.

"KARİYER MAÇIMA ÇIKACAĞIM"

Hakan Çalhanoğlu, kariyer maçına çıkacağını söyledi ve şunları dedi:

Kariyer maçıma çıkacağım. Milli Takımı seçtiğimde bu hayalleri kurmuştum. Tırnaklarımızla kazıyarak geldik, kimse bize bunu hediye etmedi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ben de inşallah başarırım, inşallah ülke olarak başarırız. Bunu ülke olarak hak ettik. Bu takım hak etti. İnşallah başaracağız.

"TÜRK GURBETÇİLER İNŞALLAH TÜRKİYE'Yİ SEÇER"

Milli futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

Almanya'da doğrum ve yetiştim. Kulüplerime teşekkür ederim, onlar sayesinde Hakan Çalhanoğlu oldum. Herkesin görüşüne saygım var ama kalbinizin sesini dinleyin. Türk gurbetçiler inşallah Türkiye'yi seçer. Benden sonra Kenan, Orkun, Can geldi. Bu güzel örnekler. 80 milyonuz ve yetenekli oyuncularımız var. İnşallah bu daha da gelişir ve öyle devam eder.