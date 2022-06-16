Sağlık borçlarına af yolda

Vatandaşın şartlarını iyileştirmek için yapılan düzenlemelere sağlık borçlarının silinmesi de ekleniyor.

Şu anda sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor.

Teklif kapsamında sağlık borçlarının bir kısmının silinmesi de yer alıyor. Borcun bir kısmının silinmesinden sonra kalan kısım için taksitlendirme de dahil ödeme kolaylığının getirilmesi planlanıyor.

Af, sağlık sigortasından yararlanamayanları kapsayacak

Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması ile birlikte borcunun yüzde 50'sini peşin ya da taksitle öderse, kalan borcu tamamen silinecek.

Sonuç bugün açıklanacak

Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi, 14 maddeden oluşuyor ve şu ana kadar 6 maddesinin kabul edildiği biliniyor. Tüm maddeler üzerinde bugün bir karar verilmesi bekleniyor.

31 Aralık'a kadar

Sağlık sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor.

Sağlık borçlarının yüzde 50'si siliniyor

Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek.

Borcun 5 bin liralık kısmından feragat edilecek

Borcun yarısının 5 bin liranın altında olması durumunda ise 5 bin liranın tamamı silinecek geri kalan kısım ise tahsil edilecek. Eğer borç tutarı 5 bin liranın altındaysa borcun tamamı silinecek.

Ödeme sonunda açılmış davalar düşecek

Borcunu peşin ödeyenler hakkındaki davalar düşecek, taksitle ödemek isteyenler için ödeme bitince davalar düşecek.