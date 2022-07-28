Şahap Kavcıoğlu: Faiz konusunda kimin doğru yaptığını zaman gösterecek

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, 2022 yılı üçüncü enflasyon raporuna dair sunum yaptı. Sunumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılı üçüncü Enflasyon Raporu'nu, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu açıkladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60,4'e yükseldi. Önceki raporda tahmin yüzde 42,8'di. Ayrıca 2023 sonu için enflasyon tahmini yüzde 12,9'dan yüzde 19,2'ye çıkarıldı.

Ankara'da gerçekleşen toplatıda sunumun sonrasında bir basın toplantısı gerçekleşti.

Kavcıoğlu pek çok kritik soruya yanıt verdi

Basın toplantısıda Merkez Bankası'nın rezevlerinden politika faiz kararlarına kadar birçok konuda soruları yanıtlayan Kavcıoğlu, TCMB'nin faiz kararlarını doğru bulduğunu ve göstergelerin de bu fikri onayladığını vurguladı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğılu soruları yanıtları - Video

Politika faizi diğer ülkelerde artarken Merkez Bankası'nın sabit bırakması soruldu

Dünyada diğer merkez bankalarının politika faizini artırırken Merkez Bankası'nın sabit bırakması ile ilgili Medyascope'dan Özgecan Özgenç'in sorduğu "Dünyada herkes yanlış yaparken biz mi doğru yapıyoruz yorumları yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için politika faizinin bir politika aracı olmaktan çıkıp çıkmadığını sormak istiyorum." şeklindeki soruya, Kavcıoğlu'nun cevabı şöyle oldu:

"Merkez Bankası'nın politika aracı politika faizi. Dünyada böyle bir yaklaşım yok. Politika faizini bir araç olmaktan çıkardılarsa aynı eleştiri bizim için de geçerli. Faizi bir politika aracı olarak kullanılmadığını söylemek doğru değil.

"Kimin doğru yaptığını zaman gösterecek"

Kimin doğru yaptığını zaman gösterir. Biz kendi ülkemizin dertleri içerisinde uyguladığımız politikalar çerçevesinde her ay oturup karar veriyoruz. Yatırım, ihracat, üretim ve istihdam üzerine bir ekonomik modeli yürütüyoruz. Faiz konusunda ayrışıyoruz ama ekonominin olumsuz gelişmelere tepki veren olumlu gelişmeler konusunda da ayrışıyoruz. Türkiye sadece faiz konusunda ayrışmıyor olumlu anlamda Türkiye ekonomik verilerde de pozitif ayrışıyor. Faiz konusunda doğru karar verdiğimizi düşünüyorum. Bu kadar olumsuzluk içinde yatırımlarımızı artırmamız sonuçta ülke olarak ne kadar doğru hareket ettiğimizi herkes görecektir."

"Resesyonun konuşulmadığı tek ülke Türkiye"

Basın mensuplarının sorularına cevap veren Kavcıoğlu, tüm dünyada resesyon endişesi yaşandığını ancak resesyonun konuşulmadığı tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti.

"Enflasyon düşüş eğilimine girecek"

Toplantıda kendisine "Ne zaman normalleşmeyi göreceğiz?" şeklinde yöneltilen soruya Kavcıoğlu, "Türkiye'nin potansiyeli sadece kur politikasıyla değerlendirmemek lazım, bizim odaklandığımız konu enflasyon. Aldığımız kararlar ve ekonomik politikalarla ekonomi yakın zamanda toparlanacak ve bu aydan sonra yükseliş eğilimini bırakarak düşüş eğilimine girecek. Baktığınızda gıda sektörü çok iyi konumda, tarım çok iyi gidiyor ve turizm de çok iyi." şeklinde cevap verdi.

Kavcıoğlu, sorunun devamında, bu aydan sonra enflasyondaki yükselişin düşüşe gireceğini beklediklerini ve yol sonu rakamlarının tahminlerin de altına inebileceğini vurguladı.

"Enflasyon rakamı yıl sonu tahminlerinin altında toparlanacak"

Bir diğer soruya ise verdiği cevapla Kavcıoğlu, yüzde 80-90 enflasyonda zirvelere çıkılmasını değil gösterge ve verilere göre yıl sonu tahminlerinin altında kapatılacağını düşündüklerine vurgu yaptı.

Kavcıoğlu, kendisine yöneltilen atalet ile ilgili soruda ise enflasyonla mücadelede kararlılıkla mücadele etmeye devam edildiğini belirtti.

"Yanlış giden şey tüm dünyada yaşanan sorunlardır"

Yanlış giden faktörün ne olduğunu ve alım gücünün azalmasının enflasyona etkisinin ne olacağı şeklindeki soruya cevaben Kavcıoğlu; tüm dünyada yaşanan sorunların içinde bulunulduğunu, yanlış gidenin bu durum olduğunu, vatandaşın gelir seviyesinin azaldığını gözlemlediklerini ve bu süreçte sorunları gidermek için yoğun gayret sarf edildiğini dile getirdi.

"Merkez Bankası borçlarını ödedi, ödüyor ve ödeyecek"

"Piyasa rezervlerin altmadığını ve döviz satışının yapıldığını düşünülüyor?" şeklindeki soruya ise Kavcıoğlu'nun cevabı şöyle oldu:

"Dünyadaki bütün merkez bankalarının ödeme sorunlarını yaşadığını hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Ama TCMB bu konuda hiç bir zorluk çekmedi. Rezervlerimiz geçen sene de bu sene de aynı seviyede. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ödeme ve borçlarını ödedi, ödüyor ve ödeyecek. Rezervlerimize girişlerimiz çok iyi durumda. Dönemlere göre inişli çıkışlı ve ancak artmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de sıkıntı görmüyoruz daha da iyi olacağını düşünüyoruz."

Kavcıoğlu, Rusya'nın resmi para birimi ruble ile olan ticaretle ilgili bir anlaşma olup olmayacağı şeklinde yöneltilen soruya, konu ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve gelişmelerin açıklanacağını söyledi.

Dijital paranın hangi aşamada olduğu sorusuna, Kavcıoğlu "Sona doğru geliyoruz" şeklinde yanıt verdi.

"Yuvam hesabıyla rezervlere giriş yapılıyor"

Kavcıoğlu, Yuvam hesapları ile ilgili de "Son dönemde çok daha hareketlendi. Planladığımız rakamlara tam ulaşmasa da önemli bir artış yaşandı. Şu anda Merkez Bankası rezervleri farklı kalemlerde girişler sağlamaya başladık. Yuvam da bu kalemlerden birisi. Hedeflediğimiz yıl sonu rakamlarına da ulaşıyoruz." dedi.