Sakarya Gaz Sahası’nda üretim 6 milyar metreküpe ulaştı

Karadeniz’de keşfedilen ve Türkiye’nin enerji alanındaki en büyük projelerinden biri olan Sakarya Gaz Sahası’nda üretim hız kesmeden devam ediyor. Beşinci yılını geride bırakan sahada, üretim ve kapasite artırma çalışmaları yeni aşamaya hazırlanıyor.

DERİN DENİZDEN KARAYA UZANAN HAT

Zonguldak açıklarında, yaklaşık 170 kilometre mesafede ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunan doğalgaz rezervinin karaya ulaştırılması için 170 kilometrelik boru hattı inşa edildi. Yerli gaz, 20 Nisan 2023’te sisteme dahil edilerek kullanıma sunuldu.

12 KUYUDAN GÜNLÜK 9,5 MİLYON METREKÜP ÜRETİM

Faz-1 kapsamında sahada açılan 12 kuyudan üretim sürerken, günlük üretim miktarı 9,5 milyon metreküpe ulaştı. Toplam üretim ise 6 milyar metreküp seviyesine çıktı.

OSMAN GAZİ PLATFORMU İLE KAPASİTE İKİYE KATLANACAK

Üretimi artırmayı hedefleyen Faz-2 çalışmaları kapsamında, Osman Gazi Üretim Platformu devreye alınacak. 30 Ağustos’ta sahaya uğurlanması planlanan platform sayesinde günlük üretimin 20 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

2028 HEDEFİ: GÜNLÜK 40 MİLYON METREKÜP

Faz-3 aşamasında ise ikinci bir yüzer üretim platformunun 2028 yılında devreye alınması planlanıyor. Bu yatırımla birlikte Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretim kapasitesinin günlük 40 milyon metreküpe ulaşması öngörülüyor.

MİLYONLARCA HANEYE YERLİ GAZ

Türkiye genelinde yaklaşık 22 milyon hanede doğal gaz kullanılırken, Karadeniz’de keşfedilen yerli gazdan yararlanan hane sayısı 4 milyona ulaştı. Faz-2’nin tamamlanmasıyla bu sayının 8 milyona, Faz-3 ile birlikte ise 16 milyonu aşması hedefleniyor.

SONDAJ GEMİLERİ SAHADA GÖREVDE

Projede çalışmalar, Fatih Sondaj Gemisi, Kanuni Sondaj Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ve Yıldırım Sondaj Gemisi ile kesintisiz şekilde sürdürülüyor.