Sakarya’da alıcı bulamayınca karpuzları parçalayan üreticiye ceza

Sakarya'da karpuzları satılmadığı için parçalayan çiftçinin görüntüsü, kamuoyunda yankı buldu.

Tarımsal ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm süreçlerde ekonomik dengeyi ve gıda güvenliğini korumak amacıyla hareket eden Ticaret Bakanlığı, konuyu incelemeye aldı.

"GIDA ARZ ZİNCİRİNİ SABOTE EDECEK EYLEMLERE KARŞI EN AĞIR İDARİ YAPTIRIMLARI UYGULAYACAĞIZ"

Bakanlık, konuyla ilgili çalışmalarını aktarırken, "Tarım ürünlerinin ziyan edilmesine, kamu vicdanını yaralayan bu tür görüntülerin tekrarına ve bilinçli olarak oluşturulan piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyecek; gıda arz zincirini sabote edecek ve piyasa işleyişini bozacak eylemlere karşı en ağır idari yaptırımları uygulayacağız." dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Bakanlık olarak, tarım ürünlerinin israfına ve piyasa bozucu davranışlara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini bildirerek, Sakarya’da karpuzlarına alıcı bulamayan bir üreticinin karpuzları parçaladığı görüntüleriyle ilgili yürütülen çalışmayla ilgili bilgi verdi.

"TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI"

Mahmut Gürcan, "14 Temmuz 2025 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan “Sakarya’da karpuzlarına alıcı bulamayan bir üreticinin karpuzları parçaladığı” görüntüleriyle ilgili olarak, Sakarya Ticaret İl Müdürlüğümüzce derhal inceleme başlatılmıştır." diyerek şu bilgilendirmeyi yaptı:

"İFADELER TUTANAK ALTINA ALINDI"

Yapılan saha araştırmaları ve denetimler neticesinde; Söz konusu fiilin, 13 Temmuz 2025 tarihinde saat 12.37’de Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gevye ilçesi Safibey Köyü Ürün Toplama Merkezi’nde gerçekleştiği belirlenmiştir. Görüntülerde yer alan şahısların S.Ç. ve S.E. olduğu, imha edilen karpuzların ise S.Ç. adlı üreticiye ait olduğu tespit edilmiş; kişi ifadeleri ve olay tutanak altına alınmıştır.

ÜRETİCİ, TOPTANCI ALIMDAN VAZGEÇİNCE ANLIK ÖFKE YAŞAYIP, PİŞMAN OLDU

Söz konusu S.Ç. ve S.E. adlı şahıslar, bahse konu eylemi gerçekleştirdiklerini kabul etmiş; eyleme konu karpuzları daha önce anlaştıkları toptancıya götürdüklerini, ancak toptancının alımdan vazgeçmesi üzerine anlık bir öfke ile hareket ettiklerini ifade etmişlerdir. Olaydan dolayı pişmanlık duyduklarını, olayın bu derece büyüyeceğini öngöremediklerini ve üzgün olduklarını beyan etmişlerdir.

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