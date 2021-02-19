Salgın dönemindeki yolcu trafiğinde en dayanıklı İstanbul

Avrupa Havalimanları Konseyi, koronavirüsün hava taşımacılığına etkisiyle ilgili rapor hazırladı.

Koronavirüs salgını, etkisini diğer sektörlerde olduğu gibi havacılık sektöründe de gösterdi.

Dünya genelinde uçak şirketleri çoğu seferini iptal etmek zorunda kaldı.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI), 2020 yılına ilişkin havalimanları yolcu istatistiklerini paylaştı.

AVRUPA KAYIPTA, EN DAYANIKLI TÜRKİYE

Raporda, Avrupa havalimanlarındaki 2020 yolcu trafiğinin 1.72 milyar azalarak 1995 seviyelerine düştüğüne dikkat çekildi.

Avrupa Birliği (AB) havalimanlarının AB dışındaki lokasyonlara kıyasla salgının etkilerini daha fazla yaşadığı kaydedildi.

Havacılık sektöründe salgına karşı en dayanıklı ülkelerin ise Türkiye ve Rusya olduğu belirtildi.

AVRUPA'NIN YERİNİ İSTANBUL ALDI

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde Avrupa'nın en yoğun havalimanlarının bulunduğu Batı Avrupa merkezlerinin yerini İstanbul ve Moskova'nın aldığı bilgisi paylaşıldı.

ACI verilerine göre, Avrupa havalimanlarında yüzde 73 kayıp yaşandı. Bu oran, Türkiye için yüzde 60,7; Rusya için ise yüzde 44,2 olarak kaydedildi.

İzlanda'da yüzde 96,2'lik bir kayıp olduğu, Gürcistan'ın 94,8 oranında etkilendiği bildirildi.

Raporda, "Dördüncü çeyrekte sadece İstanbul birinci ligde kaldı. Türk aktarma merkezi, Avrupa'nın en işlek havalimanı haline geldi." denildi.