Salgın etkisiyle Türkiye'de e-ticaret harcamaları yüzde 45 arttı

Türkiye e-ticaret harcamaları yüzde 45 büyürken, yerli hane halklarının nihai tüketim harcamalarının yüzde 8'ini e-ticaret oluşturduğu belirlendi.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) raporuna göre, koronavirüs salgını etkisiyle Türkiye e-ticaret harcamaları yüzde 45 büyürken, yerli hane halklarının nihai tüketim harcamalarının yüzde 8'ini e-ticaret oluşturdu ve e-ticaret alışverişlerinin yüzde 63'ü mobil uygulamalardan gerçekleştirildi.

TÜBİSAD için hazırlanan "Ekonominin Dönüştürücü Gücü: E-Ticaret Etki Analizi 2020 Raporu"nun sonuçları TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan ve Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl'ün katılımıyla çevrim içi düzenlenen toplantıda açıklandı.

DÜNYADA İNTERNET KULLANAN HER 5 KİŞİDEN 4'Ü E-TİCARETİ DENEYİMLEDİ

Rapora göre, koronavirüs salgının da etkisiyle 2020 yılında dünyada internet kullanan her 5 kişiden 4'ü e-ticareti deneyimlerken, yine salgın sürecinde farklı yaş gruplarından ve ekonomik düzeyden tüketiciler sektöre giriş yaptı. 2021 yılında küresel e-ticaret hacminin yüzde 14 artışla 4 trilyon 9 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE E-TİCARET HARCAMALARI YÜZDE 45 BÜYÜDÜ

E-ticaretin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yüzde 4,5'e ulaşması ile birlikte Türkiye 2020 yılında olgun pazarlar arasına girerken, salgının etkisiyle Türkiye e-ticaret harcamaları yüzde 45 büyüdü, yerli hane halklarının nihai tüketim harcamalarının yüzde 8'ini e-ticaret oluşturdu, e-ticaret alışverişlerinin yüzde 63'ü mobil uygulamalardan yapıldı.

2020 yılında Türkiye'deki e-ticaret harcamaları 226 milyar lira olarak gerçekleşirken, yurt içi satıcılarının e-ticaret hacmi 216 milyar liraya çıktı ve e-ticarete katılan işletme sayısı 2015'ten bu yana yüzde 42 yükseldi.

TÜKETİCİLERİN E-TİCARET ALIŞVERİŞ SIKLIĞI ARTTI

Rapora göre, tüketicilerin yüzde 51'i, e-ticaret kanallarının tercihinde en etkili faktörün uygun fiyat olduğunu belirtirken, tüketicilerin e-ticarette en yaygın alışveriş yaptığı kategori yüzde 85 oranla giyim ürünleri oldu.

Tüketicilerin yaklaşık yarısı pandemi döneminde dijital içerik kullanımlarını artırırken, tüketicilerin en çok tercih ettiği e-ticaret kanalı ise yüzde 91 oranla e-ticaret pazaryerleri olarak öne çıktı.

Geçtiğimiz yıl toplam satışları içerisindeki internet satış payının arttığını belirten işletmelerin oranı yüzde 65 olurken, işletmelerin yüzde 22'si internet satış kanalı için ek istihdam oluşturduklarının altını çizdi, salgın sona erdikten sonra da internet satışlarının artacağını düşünen firma oranı ise yüzde 39 olarak gerçekleşti.

"SADECE E-TİCARET DEĞİŞMEKLE KALMIYOR, AYNI ZAMANDA 'M-TİCARET' DE BENZERİ BİR ŞEKİLDE DEĞİŞİYOR"

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, etkinlikteki konuşmasında, Türkiye'nin e-ticaretle ilgili olan verilerde son yıllar içerisinde en hızlı büyüme gösteren ülke olarak listelerde yer aldığını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünyada online pazar yerlerinin payının e-ticarette yüzde 47'ler mertebesinde olduğunu izliyoruz. Mobil üzerinden yaratılan trafiğin de yüzde 51,3 olduğunu görüyoruz. Sadece e-ticaret değişmekle kalmıyor, aynı zamanda 'm-ticaret' de benzeri bir şekilde değişiyor. Dolayısıyla çok yeni, değişik ve hızlı büyüyen bir pazarı yeniden keşfetmiş olduk."