Salgın sürecinde yükselen e-ticaret ambalaj talebini patlattı

Salgında e-ticaret trafiğinde yaşanan canlanma, ambalaja olan talebi adeta patlatarak, sektörün yeni yatırımlar yapabileceği bir ortam oluşmasını sağladı.

Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (AGED) Genel Müdürü Osman Kaytan, "Salgında e-ticaret trafiğinde yaşanan canlanma, ambalaja olan talebi adeta patlatarak, sektörün yeni yatırımlar yapabileceği bir ortam oluşmasını sağladı.” ifadelerini kullandı.

E TİCARETİN ARTMASI AMBALAJ SEKTÖRÜNE POZİTİFLİK KATTI

Salgın sürecinde e-ticaret ile yaşanan hareketliliğin ambalaj kağıdı üreten sektöre pozitif anlamda değer kattığını ifade eden Kaytan, "Birçok sektör salgın sürecinde duraklama yaşarken kağıt sektörü, yeni yatırımlar yapıp, hem istihdam yarattı hem de büyüme sürecine devam etti. Salgın döneminde ambalajın ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Salgında e-ticaret trafiğinde yaşanan canlanma ambalaja olan talebi adeta patlatarak, sektörün yeni yatırımlar yapabileceği bir ortam oluşmasını sağladı.” ifadelerini kullandı.

"ATIK KAĞITLAR TALEBİ KARŞILAYAMAZ OLDU"

Kaytan, Türkiye'de toplanan atık kağıt miktarının 3 milyon ton seviyesinde olduğunu ve 5 milyon ton üretim kapasitesi olan kağıt sektörüne yetmediğini aktararak, kağıt sanayisinin ihracat odaklı büyümesini ancak ham maddesi olan atık kağıdı ithal ederek gerçekleştirebileceğini kaydetti.

GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

İthalatın kısıtlanmasının şu an sektörün gelişmesi önündeki en büyük engel olduğunu belirten Kaytan, “İhracatı serbest olan atık kağıdın ithalatının sınırlı olması, mevcut yatırımların randımanlı çalışmamasına neden oluyor. Yüz binlerce insanın istihdam kapısı olan kağıt sektörünün, önümüzdeki 5 yılda dünyadaki önemli üretim üslerinden biri haline gelmesi için geri dönüşümde teşvik mekanizmasının sağlıklı bir şekilde çalışması gerekiyor. Türkiye’de bugün, evlerden yeterince toplama yapılmayan, ağırlıklı olarak AVM’ler, marketler ve sokak toplayıcıları üzerinden geri kazanım faaliyetleri yapılan bir sistem bulunuyor.” ifadelerini kullandı.