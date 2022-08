Samsun'da kasaplardan 'ucuz kıymaya karşı dikkatli olun' uyarısı

Marketlerde satılan piyasa şartlarının altındaki ucuz etin aslında doğal ve sağlıklı olmadığını açıklayan yetkililer, tüketicilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, şu anda 1 kilo kıyma fiyatının en az 130 lira olması gerektiğini belirtiyor.

Şen, karkas etin kilosu 100 lirayken, vergi ve kemik bedelinin de üzerine konularak en az 130 liraya satılmasının gerektiğini, daha ucuz kıymada bir sorun olacağını belirtiyor.

"Karkas et fiyatına kıyma satılamaz"

İHA'nın haberine göre, karkas et fiyatının 100 lira olduğu Samsun’da kilosu 100 liradan kıyma satılmasının mümkün olamayacağını belirten Şen, “Biz bugün karkas etin kilosunu 100 liradan kesiyoruz. Bazı kasaplar bugün bile kıymanın kilosunu 100 liradan satıyor. Böyle fiyatların olması imkansız. Ben kasaplar odası başkanı olarak 130-140 liradan aşağı kıyma satamıyorsam kıymanın kilosu çok düşük fiyatlara satılıyorsa bunda bir şey aramak lazım. Mevcut şartlarda 100 liraya kıyma satılamaz. Kıymanın kilosunun bu şartlarda bugün en az 130 lira olması lazım. 100 liraya karkas keseceksiniz, yüzde 15 kemik düşeceksiniz, vergi, maliyet ve personel giderlerini ekleyip 100 liraya kıyma satabiliyorsanız, o ette bir şeyler aramak lazım. Halkımız bu konuda duyarlı olsun ve güvendiği kasaplardan alışveriş yapsınlar.” dedi.

Kırmızı et, beyaz et ve sakatat fiyatları

Samsun’da güncel kırmızı et fiyatları; köfte 140, dana kıyma 135, kuşbaşı 145, antrikot 170, bonfile 225, biftek 170, dana kemikli fileto 150, dana kemikli anrikot 155, dana sucuk 135, dana kemikli et 135, kuzu beyti 185, kuzu pirzola 185, kuzu kol 145, kuzu gerdan 135 ve kuzu but 145 lira olarak satılıyor.

Beyaz ette ise tavuk bonfile 54, kalçalı but 46, şadra 49, kanat 54, pirzola 49, baget 49, sarma 49, bütün tavuk 49, tavuk ciğer 44 ve taşlık 44 lira olarak satışa sunuluyor.

Sakatatta ise; işkembe 25, paça 20, ciğer 80, yürek 45, böbrek 35, kuzu ciğer 85, dana pöç 65, dana dil 55, dana beyin 20, ilikli kemik 15, kuzu kelle 35 ve etli kemik 25 liradan alıcıya sunuluyor.





Mezbaha talebi

Ömür Şen, açıklamasının ardından Samsun'da mezbaha yapılmasını talep ederken "Samsun’da Bafra ve Tekkeköy’de günlük 80 kesim kapasiteli küçük mezbahalar var. 1 sene önce yıkılan mezbahamızın yerine yenisi yapılmadı. Mezbahamız olsa, hayvan borsamız olsa et fiyatları 20 lira daha aşağıya düşer.” dedi.