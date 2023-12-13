Samsun'da kenevir ürünlerine yoğun talep var Kenevir üretiminin yasal olarak denetimli bir şekilde başladığı illerden birisi Samsun oldu. Samsun'da kurulan atölyede kenevirden dokuma kumaş elde ediliyor.

İHA

Uyuşturucunun ham maddesi olan kenevirin aslında kullanım alanları çok zengin.

Denetimli olarak üretimi yapılan kenevirin işlenmesinden elde edilen ürünler büyük rağbet görüyor.

Samsun'da kurulan "Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi"nde kadınlar tarafından kenevir ipinden üretilen ürünler, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında "Türkiye’nin kenevir ekim merkezi" olarak ilan ettiği Vezirköprü ilçesinde yetişen kenevirler, fabrikalarda iplik haline getiriliyor.

İplikler, kadınların istihdamına katkı sunmak ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el ürünlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla kurulan Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi’nde işleniyor.

Kenevir ve ipek dokumacılığı üzerine eğitim almalarının ardından atölyede çalışmaya başlayan kadınlar, kenevir ipini önce kumaşa ardından da ceketten gömleğe, elbiseden pantolona birçok ürüne dönüştürüyor.

"Kentin tarımına ve ekonomisine katkı sağlayacak"

Kenevir, Samsun için çok önemli bir tarım ürünü. Tamamen kadınlardan oluşan bir ekip bu ürünleri üretiyor. Ürünlere yoğun bir talep var. Yetkililer bu ilginin kendilerini çok memnun ettiğini ve kentin ekonomisine katkı sağlayacağını savunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)