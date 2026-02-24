Samsun'da Ramazan ayında balık bereketi

Karadeniz açıklarında son 10 gündür artan av miktarıyla birlikte hamsi yeniden tezgahlardaki yerini aldı.

Samsun'da uzun zamandır bu kadar iri ve pullu hamsi görmediklerini belirten balıkçılar, Ramazan ayının da etkisiyle satışların hareketlendiğini söyledi.

Uzun zaman sonra bu kadar güzel hamsinin tezgaha indiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Bu sezon başında hamsi boldu ve çok sattık. Buna rağmen 1-1,5 ay hamsi boşluk vermişti. 10 günden beri de hamsi bereketi var. Taze hamsi çıkıyor.

"EN İYİSİ BUGÜN GELDİ"

Ramazan'dan önce günde 50 kasa hamsi satıyorduk. Bugün Ramazan olmasına rağmen yine 50 kasa hamsi getirdim. Hamsiye olan ilginin günün ilerleyen saatlerinde daha da artacağını umuyorum." dedi.

TEZGAHLARDA ÇEŞİT BOL

Vatandaşlar da uzun zaman sonra böyle güzel hamsi gördüklerini belirterek, fiyatının da iyi olduğunu söyledi.

Öte yandan, hamsinin yanı sıra somon 250 TL, çipura 450 TL, levrek 500 TL'den satışa sunuluyor.