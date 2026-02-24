Muhabirin sakatat restoranında koku ile imtihanı

Muhabirler sahada haber peşinde.

En ilginç haber için koşturan isimlerden biri Kanal D muhabiri Kübra Aydın, kameraman arkadaşıyla birlikte sakatat ürünlerinin servis edildiği bir restorana gitti.

MUHABİRİN SAKATAT KOKUSUYLA İMTİHANI

Türk halkının zevkle tükettiği menüdeki sakatat ürünleri hakkında içerik hazırlamak için restorana giren Aydın'ın bu kokularla arasının iyi olmaması, ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı.

ÖĞÜRMEKTEN ANONSU YAPAMADI

İşkembeden paçaya, tuzlamadan kelleye sayısız lezzetli ve kimine göre kötü kokulu yiyeceği tanıtmak için işe koyulan Aydın, yoğun sakatat kokusu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kusmamak için kendini zor tutan ve art arda öğüren Aydın, bir türlü haber için gerekli anonsunu yapamadı.

HABERE GİDERKEN HABER OLDU

Aydın, o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler izleyenlerin gülümsemesine neden olurken Aydın da habere giderken haber olanlar kervanına eklendi.