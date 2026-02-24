Abone ol: Google News

TBMM'de AK Parti'den Ramazan süslemesi

Haber Merkezi Haber Merkezi

TBMM'de, AK Parti Grup Başkanlığı'nın bulunduğu koridor ışıklarla süslenirken koridor girişine "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" panosu koyuldu.

11 ayın sultanı geldi, sokaklar ve evler ışıl ışıl süslendi...

Tüm Türkiye, Ramazan'ı sevinçle karşıladı. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi ile okullarda da Ramazan ruhu yaşanıyor. 

AK PARTİ RAMAZAN RUHUNA UYGUN SÜSLEME YAPTI

Ramazan ruhu her yerde yaşanırken, TBMM'den de yeni görüntüler geldi. 

Buna göre AK Parti Grup Başkanlığı'nın bulunduğu koridor, Ramazan'a uygun biçimde süslendi. 

GİRİŞE PANO KOYULDU

TBMM’de, AK Parti Grup Başkanlığı’nın bulunduğu koridor ışıklarla süslenirken koridor girişine, "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" panosunun koyulduğu görüldü. 

