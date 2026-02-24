İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin ocak ayı ihracatı: 923,5 milyon dolar

İstanbul içerdiği işletme sayısı ve nüfus açısından önemli bir güce sahip. Ticaretin kalbinin artığı İstanbul, ihracattaki liderliğini sürdürüyor.

Bu aşamada İstanbul ihracattaki ağırlığını artırırken İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) ocak ayında gerçekleştirdiği ihracatı, öne çıkan sektörleri ve ülkeleri paylaştı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, ocakta 923,5 milyon dolarlık ihracat yaptığını duyurdu.

İİB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk ayında 166 ülkeye ihracat gerçekleştiren İİB'nin ülke ihracatındaki payı yüzde 5,2 oldu.

Ocakta en fazla ihracatı 96 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapan İİB ihracatçıları, bu ülkeye en çok gemi ile kağıt ve karton ürünleri sattı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

En fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Birleşik Krallık'ı Almanya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD izledi.

Almanya'da "fındık ve mamulleri" ile "ağaç ve orman ürünleri", Irak'a "su ürünleri ve hayvansal mamuller" ile "ağaç ve orman ürünleri", BAE'de "ağaç ve orman ürünleri" ile "su ürünleri ve hayvansal mamuller", ABD'de "şeker ve şekerli mamuller" ile "kağıt ve karton ürünleri" öne çıktı.

İİB'in en fazla ihracat yaptığı bölge ise 216 milyon dolarla AB ülkeleri oldu.

EN YÜKSEK İHRACAT HUBUBAT VE BAKLİYATÇILARDAN

İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) geçen ay 269 milyon dolar ihracatla zirvede yer alırken onu 249,5 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 167 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 130 milyon dolarla İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) takip etti.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 71 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 44 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) de 26 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.