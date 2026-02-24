Devlet Bahçeli'den 'Kabe'de Hacılar' ilahisini söyleyen fenomene tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündemdeki önemli konu başlıkları hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan MHP Lideri Bahçeli'nin gündeminde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gönderdiği Ramazan genelgesi de vardı.

Laik camiadan genelgeye karşı çıkanlara tepki gösteren Bahçeli, bakanlığı tebrik etti.

MEB'E RAMAZAN GENELGESİ TEBRİĞİ

Bahçeli, "Milli Eğitim Bakanlığı 12 Şubat 2026 tarihinde; 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Ramazan Ayı Etkinlikleri' konulu bir genelge yayımlamıştır.

Yerinde ve kıvamında bir adımla doğrusunu yapmıştır. Takdir ve tebrik ediyoruz." dedi.

Ramazan ayından önce sosyal medyayı kasıp kavurmaya başlayan bir viral de Bahçeli'nin gündemindeydi.

'KABE'DE HACILAR' İLAHİSİNİ SÖYLEYEN İSME ALKIŞ"

'Kabe'de Hacılar’ ilahisi ile fenomen olan Celal Karatüre'nin dilden dile yayılan ezgilerine de konuşmasında yer veren Bahçeli, Karatüre'yi de kutladı.

Bahçeli, "Yine bugünlerde dağa taşa Allah dedirten, her yaş grubunda göz kamaştıran bir akıma dönüşen 'Kabe’de Hacılar hu der Allah' isimli ilahiyi ve bu ilahiyi seslendiren kardeşimizi de gönülden alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karatüre'nin yavaş yavaş yayılan ve dilden dile dolaşarak bir fenomen haline gelen ilahisi, son dönemin en popüler ezgilerinden biri oldu.

Söz konusu ilahi birçok şarkıdan daha çok kendini duyururken hem Karatüre'nin videoları, hem de ilahinin fon müziği olarak kullanılan versiyonları milyonlarca kez izlendi.