Samsun'da tescilli kenevirde hasat zamanı başladı Bir dönem yasaklanmış olan kenevir üretimi Türkiye'de 2016'dan bu yana denetimli olarak yapılmaya devam ediyor. Samsun’un Vezirköprü ilçesi de tescilli kenevir üretimi yapılan alanlardan en önde geleni.

İHA

Uyuşturucunun ham maddesi olarak tanınan kenevir bitkisinin farklı çeşitleri tekstil ve ilaç sanayinde önemli bir ürün olarak değer görüyor.

Türkiye'de de kenevirin bazı şehir ve bölgelerde ekimine izin veriliyor.

Türkiye'de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Samsun’un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi’nde mart ayında ekilen kenevirlerin hasat zamanı geldi.

Bölgede toplam 5 metreye kadar ulaşan kenevirin hasadı yapıldı.

Kenevir 2 bin dekar araziye ekildi

Narlısaray Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin dekar araziye ekilen kenevirlerin makineyle hasadı gerçekleştirildi.

Kenevirin kullanım alanı çok geniş

Hasadına başlanılan kenevir, ilaç sektöründen ulaşım sektörüne kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor.

"Samsun, kenevirin merkezi"

Hasat hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kenevirin şehirlerindeki seyrini şu sözlerle anlattı.

Kenevirin yetiştirilmesi 2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan kenevirin yetiştiriciliği ve kontrolü çerçevesinde devam etmektedir. 2019 yılı içerisinde toplan 446 dekardı. O yıl Cumhurbaşkanımızın Samsun’un kenevirin merkezi olması talimatıyla 2020 yılı içerisinde toplam 2 bin 600 dekara çıkardık. 2022 yılında Havza Organize Bölgesi'ne bir firmanın tekstille alakalı bir fabrika kurmasıyla beraber tekrar sanayisi başladı ve 2023 yılı içerisinde sadece Samsun’da 2 bin 733 dekar üretim yaptık. Otomotiv sanayisinde, tekstil sanayisinde AR-GE çalışmaları devam ediyor. Samsun kenevirin merkezi olmaya devam edecektir.

"Ürünü pazarlamak, yetiştirmekten daha önemli"

Narlısaray Mahallesi'nden kenevir tarlası sahibi Cengiz Kurt, yaptıkları çalışmalarla ilgili şöyle konuştu.

Bir piyasamızın olması bizim için çok güzel. Mahsul yetiştirmekten ziyade, ürünü pazarlamak daha önemlidir. Fiyatı da biraz daha dengelenirse biz de mahsulümüzü arttırmaya devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)