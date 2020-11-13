Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 8,1 arttı

TÜİK, eylül ayı sanayi üretim endeksini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretim endeksini paylaştı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,6 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,7 YÜKSELDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 7,7 ARTIŞ GÖSTERDİ

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,7 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 30,3 arttı.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Ekonomistler, sanayi üretim endeksinin artması beklentisi taşıyordu. Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,7; takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,3 yükseleceği ilişkin tahmin yürütmüşlerdi.