Sanayi üretimi ocak ayında yüzde 1,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Sanayi Üretim Endeksi, Ocak 2026 verilerine göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,8 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 gerilerken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK GERİLEME

Sanayi üretimi aylık bazda da düşüş gösterdi. 2026 yılı Ocak ayında sanayi üretimi, bir önceki aya göre yüzde 2,8 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı dönemde imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 artış kaydetti.