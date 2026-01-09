Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 arttı

- Türkiye'de Kasım 2025'te sanayi üretimi yıllık bazda %2,4 arttı.
- Madencilik sektöründeki artış sınırlı kalırken, imalat sektörü %2,7 büyüdü.
- Elektrik ve gaz sektörlerinde %2 oranında bir düşüş yaşandı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 azaldı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,5 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.