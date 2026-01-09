Abone ol: Google News

Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, kasım ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Madencilik endeksi hafifçe artarken, imalat sektörü önemli bir artış gösterdi. Elektrik ve gaz sektöründe ise bir azalma meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 09.01.2026 10:06
  • Türkiye'de Kasım 2025'te sanayi üretimi yıllık bazda %2,4 arttı.
  • Madencilik sektöründeki artış sınırlı kalırken, imalat sektörü %2,7 büyüdü.
  • Elektrik ve gaz sektörlerinde %2 oranında bir düşüş yaşandı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,5 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.

