Petrol
101.41
-4.47%
Euro
15.86
-0.36%
Dolar
14.77
0.17%
Altın
910.19
-0.60%
Borsa
2465
-0.32%
Bitcoin
573.292
-2.80%
BTXN Coin
20.89
-18.33%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Sanayi ve teknoloji komitelerine yeni düzenleme

    Ekonomideki işleyişin daha etkin ve hızlı olması için kurulan komitelerin zaman zaman görev ve sorumluluklarında düzenlemeye gidiliyor.
    • 25.04.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 11:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sanayi ve teknoloji komitelerine yeni düzenleme

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren 15 teknik komitenin oluşumu ve görev tanımları yeniden düzenlendi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    Farklı konularda çalışan komiteler ele alındı

    Tebliğlerle Basınçlı Ekipmanlar, Deniz Teknolojileri ve Sanayisi, Deri ve Deri Ürünleri, Elektrik-Elektronik, Gaz Yakan Cihazlar, İklimlendirme, Makina, Asansör, İlaç, Kimya, Tekstil ve Hazır Giyim, Toprak Ürünleri, Orman Ürünleri Kağıt ve Mobilya, Metal ile Raylı Sistemler sanayi teknik komitelerinin oluşumları ve görevlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

    Görev tanımları yenilendi

    AA'nın haberine göre bu kapsamda, plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda ilgili komitelerin oluşumu, çalışması, usul ve esasları ile görev tanımları belirlendi.

    komite

    AB'ye uyum ve iş birliği sağlamak amaçlandı

    Komitelerin alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler de tebliğlerde yer aldı.
    Gaz Yakan Cihazlar Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ'de, Avrupa Birliği (AB) teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Bakanlık tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamaya dönük maddeler de yer aldı.


    İlginizi Çekebilir

    Pınar Altuğ'un kızı Su annesi gibi spor tutkunu
    Magazin

    Pınar Altuğ'un kızı Su annesi gibi spor tutkunu

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Pendik'te korna çalma kavgası
    3. Sayfa

    Pendik'te korna çalma kavgası

    Görüş Bildir