Sanayi ve teknoloji komitelerine yeni düzenleme

Ekonomideki işleyişin daha etkin ve hızlı olması için kurulan komitelerin zaman zaman görev ve sorumluluklarında düzenlemeye gidiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren 15 teknik komitenin oluşumu ve görev tanımları yeniden düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Farklı konularda çalışan komiteler ele alındı

Tebliğlerle Basınçlı Ekipmanlar, Deniz Teknolojileri ve Sanayisi, Deri ve Deri Ürünleri, Elektrik-Elektronik, Gaz Yakan Cihazlar, İklimlendirme, Makina, Asansör, İlaç, Kimya, Tekstil ve Hazır Giyim, Toprak Ürünleri, Orman Ürünleri Kağıt ve Mobilya, Metal ile Raylı Sistemler sanayi teknik komitelerinin oluşumları ve görevlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Görev tanımları yenilendi

AA'nın haberine göre bu kapsamda, plan, program ve stratejilerde yer alan ilke ve hedefler doğrultusunda ilgili komitelerin oluşumu, çalışması, usul ve esasları ile görev tanımları belirlendi.

AB'ye uyum ve iş birliği sağlamak amaçlandı

Komitelerin alt çalışma gruplarına ilişkin hükümler de tebliğlerde yer aldı.

Gaz Yakan Cihazlar Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevleri Hakkında Tebliğ'de, Avrupa Birliği (AB) teknik mevzuatı, ulusal mevzuat ve standardizasyon konularında Bakanlık tarafından yürütülen uyumlaştırma, uygulama, etki analizi, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde gerekli iş birliğini sağlamaya dönük maddeler de yer aldı.