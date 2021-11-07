Sanayicinin işçi çözümü: Gençler çalışmıyor, Suriyelilerin önü açılsın

"Suriyeli göçmenler olmasa fabrikalar durur" diyen sanayiciler, gençlerin fabrikada çalışmak yerine evde oturmayı tercih ettiğini, makinaları bazen durdurduklarını belirtti.

Türkiye'de yaşanan işsizlik ve istihdam sorunu, özellikle koronavirüs salgını ile birlikte daha da arttı. Buna rağmen, salgının sağlık sektörü gibi iş kollarında yeni fırsatlar getirmesi, işçi eksikliğini gideremedi, işsizliği düşüremedi.

İŞSİZ GENÇLER, İŞ BEĞENMİYOR

Sorunun en büyük nedenlerinden biri, genç işsiz sayısı artarken diğer tarafta iş beğenmeme probleminin yaşanması. Gençler fabrikada çalışmaya soğuk bakınca, sanayide eleman sıkıntısı giderek arttı.

BAZILARI MAKİNE DURDURDU, BAZILARI SURİYELİ ALDI

Kimi sektörler eleman bulamama yüzünde makineleri durdururken, kimileri de çözümü Suriyeli göçmenlerde buluyor.

"YATIRIM YETMEZ, MAVİ YAKALI ÇALIŞAN DA GEREK"

Türkiye’nin en büyük iki maske üreticisinden biri olan Ece AŞ’nin genel müdürü Nuri Doğan sanayi firmalarının üretim çalıştıracak eleman bulamadığını belirterek “Navlun kriziyle Türkiye’ye sipariş yağmaya başladı. İhracat rekor üstüne rekor kırıyor. Talebe yetişebilmek için makine almak yatırım yapmak yetmiyor. Mavi yakalı çalışana da ihtiyaç var” dedi.

"MÜHENDİS İSTESEK BİN KİŞİ BAŞVURUYOR"

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün sorularını yanıtlayan Doğan, Türkiye’de işsizlikten çok iş beğenmeme sorunu olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ece olarak Dilovası’nda 25 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. Ayda 75 milyon adet üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük iki maske üreticisinden biriyiz. Çocuk maskesinde lideriz. Aynı şekilde plastik bardak, kaşık, çatal gibi kullan at ürünlerde Türkiye’nin lider firmasıyız. Pandemi ile birlikte talep patladı. Gel gör ki çalıştıracak adam bulamıyoruz. İŞKUR’a, mahalle muhtarlıklarına ilan veriyoruz. Mühendis için ilana çıksak 1.000 kişi başvuruyor.





"100 KİŞİ GELSE HEPSİ İSTİHDAM EDİLİR"

Ama mavi yaka için bir kişi bile gelmiyor. Özellikle mavi yaka tarafında acil eleman ihtiyacımız var. Seçme şansımız yok. Yüz kızartıcı suçu olmadığı müddetçe herkesi işe alabiliriz. Yeter ki gelsinler. Şu an 100 kişi gelse inanın hepsini istihdam edecek durumdayız."





"HERKES AYNI İŞİ YAPARSA SANAYİDE KİM ÇALIŞACAK"

İşçi bulamadıkları için bazı zamanlarda makineleri kapatmak zorunda kaldıklarını dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Herkes üniversite mezunu olmak istiyor. O zaman da beklenti yükseliyor. Sonuçta sanayide çalışacak elemana ihtiyaç var. Herkes iş adamı olacak herkes mühendis olacak diye bir şey yok. Herkes aynı işi yaparsa sanayide kim çalışacak.





"Z KUŞAĞI ZORLUĞA GELMİYOR"

Bu insanlara mesleğin dışında iş verseniz kabul etmiyor. Üç beş gün çalışıp kaçıyor. Özellikle Z kuşağı zorluğa gelmiyor. Gençler evde oturmayı tercih ediyor ama çalışmıyor."





"MESLEKİ EĞİTİM ŞART"

Sorunun ancak mesleki eğitimle çözülebileceğini ifade eden Doğan "Bizim için şu an teknik eleman, üniversite mezunundan daha değerli. Bizim makine bozulduğunda elinde anahtarla tamir edecek çalışana ihtiyacımız var. Böyle giderse yarın tesisatçı, berber bile bulmakta zorlanacağız. Onun için mesleki eğitim bir ihtiyaç değil zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

"SURİYELİ GÖÇMENLER KATKI SAĞLAR"

Ece AŞ Genel Müdürü Nuri Doğan, sanayideki eleman sıkıntısına karşı “göçmen” önerisinde bulundu. Doğan “Geçtiğimiz haftalarda bir bakan ‘eğer Suriyeliler olmasa çöker’ demişti. Bu sözün altına imzamı atarım. Şu an Gaziantep ekonomisi şahlanmış durumda. Suriyeliler el çeksin orda da eleman bulamazlar. 1970-80’li yıllarda Almanya’nın işçi aldığı döneme döndük. Biz de ona doğru gidiyoruz. Piyasada mavi yakalılar şu an göçmenler üzerinden dönüyor. Düzenleme yapılırsa Suriyeli göçmenler Türkiye ekonomisine katkı sağlar. Üçüncü dünya ülkelerinden de eleman transfer edebiliriz. Bunu siyasiler cesurca telaffuz etmeli. Bu durum siyasi linç mevzu olmaktan çıkarılmalı. Sosyal medyada sürekli dezenformasyon yapılıyor. Başka çaremiz kalmadı. Realist politikalara dönmeliyiz” diye konuştu.