Şanlıurfa'da rekoltesi 3 kat artan fıstıkları koyacak yer kalmadı

Şanlıurfa'da yetişen "Urfa Fıstığı"nın üretimi geçen seneye oranla 2-3 kat arttı. Hasat edilen fıstık depoları doldurdu, artan ürünler pazar alanına toplandı. Üreticiler yağmur yağmasından korkuyor.

Şanlıurfa´da bu yıl hasadı gerçekleştirilen ve halk arasında "yeşil altın" olarak nitelendirilen fıstıkta rekoltenin yüksek olması nedeniyle pazarda fıstıkları koyacak yer kalmadı.

Depo ve ambarların dolup taştığı pazarda fıstıklar naylon çadırlarda istiflenerek satışa sunuluyor.

REKOLTE 2-3 KATINA ÇIKTI

Şanlıurfa’nın gözde ürünlerinden olan “Urfa Fıstığı” rekoltesi bu yıl geçen yıllara oranda 2-3 kat oranında artış gösterdi. Türkiye üretilen fıstığın yüzde 50'sinden fazlasını karşılandığı Şanlıurfa’da yüksek rekolte nedeniyle bahçelerde toplanan fıstıklar, satış için Şıracılar ve Kuruyemişçiler Pazarı'na getiriliyor.

DEPO VE AMBARLARDA YER KALMAYINCA PAZAR YERİNE ÇADIR KURULDU

Bu yıl fıstıkta yüksek rekolte gelmesi nedeniyle satışa getirilen fıstıklar için depo ve ambarlarda yer kalmayınca pazar yerine çadır kurularak, fıstıklar istiflenmeye başlandı.

Pandemi’den dolayı ihracatın durduğunu belirten üreticiler, fıstığı koyacak yerlerinin olmadığını söyledi. Üreticiler olası bir yağış ile fıstıklarının zarar göreceğini de dile getirdi.

“ARTIK PAZARDA FISTIK KOYACAK YERİMİZ KALMADI”

Fıstık üreticisi Suphi Yıldırım, önlem alınması gerektiğini belirterek, “Bu yıl Şanlıurfa’da fıstık rekoltesi yüksek geldi. Artık pazarda fıstık koyacak yerimiz kalmadı. Çadırlarda torbalarda muhafaza etmeye başladık.

YA YAĞMUR YAĞARSA

Eğer bir yağmur yağarsa fıstıkları muhafaza edecek yerimiz yok. Bu konuda belediye yetkililerinden destek bekliyoruz. Fıstıklar için bir ambar veya depo yapılması gerekiyor. Bunun için belediye yöneticilerinden gerekli destek alamadık. Pandemiden dolayı ihracat yavaşladı. O yüzden satışlarda durdu. Fiyatlarda da düşüş yaşandı. Önümüzdeki yıllarda fıstık rekoltesi daha da yüksek olacaktır. Biran önce bunun önlemi alınması gerekiyor.” dedi.

"PANDEMİ NEDENİYLE İHRACAT DURDU"

Şanlıurfa Fıstık Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı Fehmi Balyemez ise “Bu yıl rekoltemiz çok yüksek geçen yıllara oranla 2-3 kat fazla oldu. Pandemi dolayısıyla ihracat durdu. Bu nedenle fıstıklar elimizde kaldı. Fıstıkların satışı için devletimizden yardım istiyoruz. Pandeminin önüne açacak ihracat ve alışverişi gerçekleştirmek istiyoruz. Fıstığımız depolarımız yeterli olmadığı için dışarıda kaldı. Yer olmadığı için çadırlarla üstlerini kapatıyoruz. Depolarda olması lazım” ifadelerini kullandı.