Savunma sanayii dünyanın 180 ülkesine ihracat yapıyor

AA

TEKNOFEST KKTC, eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST KKTC'ye yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

TEKNOFEST'in Kıbrıs'ta yapılmasının önemine değinen SSB) Başkanı Görgün, "Burada olmanın hem Kıbrıs'ta yaşayanlar hem de savunma sanayimiz için ayrı ayrı anlamları var. Biz TEKNOFEST'i bir sene İstanbul'da yapıyoruz, takip eden sene de Anadolu'da veya bazen de kardeş ve bu etkinliğe talip olan ülkelerde yapıyoruz. Geçtiğimiz dönem de Gaziantep'te yapmıştık. TEKNOFEST Karadeniz ve Akdeniz'i yaptık. Arada da TEKNOFEST Azerbaycan'ı yaptık. Azerbaycan'dan sonra da yurt dışında düzenlediğimiz ikinci festival bu oldu." diye konuştu.

"HER SORUMLULUK, ŞİRKETLERİMİZ TARAFINDAN EN İYİSİYLE YERİNE GETİRİLDİ"

Görgün, dünyada savunma sanayii alanında ilk 100'e giren 5 Türk şirketi olduğunun altını çizerek, "Bu şirketlerimiz, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan hemen sonra kendi kendine yeten bir ülke olmak için kuruldular. Ordumuzun ihtiyaç duyduğu ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu ekipmanlar bir telsizden başlayarak üretilmeye başlandı. Bugün geldiğimiz noktada ASELSAN, şu anda dünyanın neredeyse her yerine en kaliteli ve en çok arzu edilen telsizlerini satar hale geldi. Üzerine alınan her sorumluluk, şirketlerimiz tarafından en iyisiyle yerine getirildi. Bugün, dünyanın 180 ülkesine ihracat yapan bir sektör haline geldik." şeklinde konuştu.

"SAVUNMA SANAYİİNDE ÇALIŞANLARIN YAŞ ORTALAMASI 33"

Türkiye'de savunma sanayiinde çalışanların yaş ortalamasının 33 olduğunu anlatan Görgün, yüksek teknoloji ürünlerini çok dinamik ve genç bir kuşağın ürettiğini vurguladı.

"MİLLİ RUH"

Görgün, daha önce yarışmalara katılanların yeni yarışma kategorileriyle daha iyisini yapmak üzere çalıştıklarını belirterek, "Öğrencilik hayatları bittikten sonra da öyle arkadaşlarımız var ki kendi şirketlerini kuruyorlar. Profesyonel olarak başka iş yerlerinde çalışırken dahi TEKNOFEST'in bir parçası olmak adına yarışmacı kardeşlerine mentörlük yapanlar var. İşte milli ruh bu." dedi.