Savunma ve havacılık sanayisinin ihracat artışı rekor kırdı

AA

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı hakkında bilgi verdi.

2025 yılı Şubat ayında savunma ve havacılık ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44’lük artış göstererek 300 milyon dolardan 434 milyon dolara yükselerek rekor kırdığını belirtti.

Haluk Görgün, elde edilen başarıda emeği geçenlere ve sektör paydaşlarını tebrik ederek, "Savunma sanayiimiz yükselmeye devam edecek." dedi.

"İKİ AYLIK İHRACAT YÜZDE 29,6 ARTTI"

Yılın ilk 2 ayındaki toplam ihracatın ise yüzde 29,6 artışla 816 milyon dolara ulaştığına dikkati çeken Görgün, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’nin savunma sanayii, küresel pazarda daha güçlü bir konuma yükseliyor. Hedefimiz: katma değerli ürünlerde sürdürülebilir artış. Yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerimizin ihracatında kalıcı bir artış trendi yakalamayı hedefliyoruz. Başkanlığımızın yürüttüğü kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetleri ile şirketlerimizin maliyet etkin-yüksek teknoloji çözümleri sayesinde sektörümüz belli bir bölgeye değil dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale gelmiştir.

"ULUSLARARASI FAALİYETLERİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"