Türkiye'nin Şubat 2025 ihracatı belli oldu: 20,8 milyar dolar

Haber Merkezi

Dış ticaret verilerinde ihracat, ekonomi programı hedefi doğrultusunda ilerliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre şubat ayında ihracat 20 milyar 800 milyon dolar ve ithalat 28 milyar 900 milyar dolar oldu.

İhracat yapılan ülkelerde Avrupa Birliği ve Almanya ilk sırada geldi.

Ömer Bolat, sunumunun başında Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı gösteren verileri paylaşarak, 2024 yılı büyüme oranın içinde dış ticaretin katkısı 1,1 puan ve yatırımlarının katkısının da 1 puan olduğunu belirtti.

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